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【2022展望】貝萊德智庫：對明年中資股維持小幅「戰略性增持」　料美國明年開始加息但對通脹包容度更高

股市 14:07 2021/12/14

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【2022展望】貝萊德智庫：對明年中資股維持小幅「戰略性增持」　料美國明年開始加息但對通脹包容度更高

美國聯儲局周二開始一連兩日的議息會議，貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）及首席中國經濟師宋宇預期，聯儲局明年開始加息，但對通脹的包容程度將較以往更高，這種新常態並將會持續，加上經濟重啟幅度不斷擴闊，這將為股市持續帶來支持，但債券受到實際收益率逐步上揚及期限溢價的影響，相對表現未必理想。

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星展列明年十大首選股【下一頁】 

貝萊德智庫對整體亞洲股票持中立看法

亞洲股票方面，貝萊德看好日本，並將其提升至「增持」評級，認為日本將受惠於持續的全球經濟重啟，同時對中國維持適度正面的看法。部份亞洲新興市場的經濟重啟面臨挑戰，加上緊縮政策，因此對整體亞洲股票持中立看法。固定收益方面，對亞洲給予增持的評級，目前市場對中國固定收益市場可能過於悲觀，並留意到其他亞洲市場提供著吸引的收益投資機會。

張億東給明年三大投資方向【下一頁】 

策略佈局方面，貝萊德對中國資產保持正面看法，因全球投資者對中國資產的配置仍然處於相對低水平，未有反映中國在全球經濟中日益增長的影響力。

「中國資產的配置水平如此低，可能基於對中國經濟嚴重脫軌或市場變得不可投資的假設，但預期這兩個情況不會出現。」

長線而言，在全球配置相對較低前設下，維持對中國資產的「增持」評級，並預期中國政府將放寬貨幣和財政政策，因此對中國股票維持小幅戰術性增持。在缺乏收益的投資環境下，偏好收益率較高及相對穩定的中國政府債券。

中美都希望聚焦於國內的優先事項

現時中美關係雖然維持對立，但看到兩國正尋求在2022年為緊張關係降溫，因雙方都希望聚焦於國內的優先事項。美國重點是控制疫情、施行政府的支出法案、控制高通脹和準備中期選舉。中國重點是支持經濟增長，這是中國一個重要的監管和社會議程。

道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹【按此即睇】

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