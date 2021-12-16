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【理財智慧】唔好再用GDP衡量經濟發展 一文學識甜甜圈經濟學

理財智慧 11:24 2021/12/16

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在傳統的經濟學而言，衡量經濟的唯一指標是一堆冷冰冰的數據，例如GDP(本地生產總值) 、GNP(國民生產毛額)  等。但對於基層人士而言，一年的國民生產總值 (GDP) 升了多少百分比，是「無感」，國家或地區甚至因為過份發展經濟而對氣候暖化、貧窮問題沒有解決，因此本文便會介紹由英國經濟學家提出Kate Raworth提出的《甜甜圈經濟學》 (Doughnut Economics) 

【理財智慧】開公司最怕遇到訴訟 考慮買定份專業保險 【下一頁

提出的原因

她認為經濟學變成為了服務GDP成長而存在的產物，並令不少人覺得GDP成長是代表經濟正在復甦，不少的政治家也以此作為借鑑，GDP的成長與民望掛鉤。但往往忽略了GDP只是一個平均值，可能只是上層社會的階級薪水上升而下層人士繼續在水深火熱中，例如以韓國大熱的電視連續劇《魷魚遊戲》為例，反映了嚴重的財富不均問題，身無分文的人去參加魷魚遊戲供有錢人娛樂。

同時，各國或者地區在發展經濟的同時，我們的生活質素或者對環境的影響都沒有改善，例如因為需要發電，便要更大量的煤炭，引致空氣污染的問題、因為土地都用作建樓，需要進口更多糧食等。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

甜甜圈經濟學

因此她提出了《甜甜圈經濟學》 ，主要分為內圈及外圈，主要是平衡經濟發展和環境保育。也可以滿足各階層的需求。在外圈是「生態環境」: 氣候變遷、土地轉換、生物缺乏多樣性；內圈是「社會底層」: 糧食、教育、健康、社會公平等，這個倡議與聯合國提出的永續目標類似。

【ESG】MSCI發表ESG趨勢展望報告　未來10年主要有哪三大挑戰？ 【下一頁

永績發展

在出現2008年金融海嘯後，不少的大眾對於美國政府處理手法都非常不滿，在不少地區都出現反霸權的活動，例如在2011年發生的佔領華爾街 (Occupy Wall Street)，反對社會的不公、官商勾結和失敗的經濟政策等，多個地區也響應他們的行動。在2021年上任的美國總統拜登也提出了美國援助方案(American Rescuse Plan) 、美國創造職位方案 (American Job Plan ) 、美國家庭方案 (American Family Plan) ，統稱重建美好法案。可見拜登政府也有意解決社會不平等、資源分配不均的問題。以中國為例，也提出了共同富裕和第三次分配概念，不少大企業也響應，作出捐款，目標也是解決財富不均的問題。

在保育方面，各國也在2016年簽署了《巴黎協定》，減少碳排放和減少氣候變化的風險，總共有195個國家或地區簽署。同時，各國也制定「碳中和」的目標，也以政策鼓勵私營企業發展，例如補貼新能源汽車、綠色債券等。以中國為例，習主席早於2005年已經提出《綠水青山就是金山銀山》，也已經寫入十九大報告內，以表示他對環保的支持。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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責任編輯：陳佳恩

魷魚遊戲 共同富裕 碳中和 財務自由 新能源 經濟 氣候暖化 污染 GDP 政治

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