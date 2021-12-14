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【美國疫情】新冠確診突破5000萬 全球最多

環球社會熱點 14:03 2021/12/14

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美國新冠肺炎疫情嚴峻，根據當地約翰普金斯大學統計數據指出，當地新冠確診個案已突破5,000萬宗、超過80萬人染疫死亡。美國受Omicron變種侵襲、新冠疫情更有反彈跡象，過去一周每日新增確診病例接近12萬，創9月下旬以來最高水平。

牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種 【下一頁】

美國約翰普金斯大學數據指，截至周一（13日），美國新冠肺炎確診個案已突破5,000萬宗，成為全球新冠感染病例最多的國家。當地確診個案佔總人口15%、相當於佛羅里達州及德州人口總和。

受Omcron變種及冬季疫情反彈拖累，美國新冠病毒感染個案近日再次回升，過去一周平均每日新增近12萬宗確診病例、確診數字創9月下旬以來新高。

美國新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口 【下一頁】

此外，周二（14日）為美國新冠疫苗接種計劃一周年，當地已接種超過4.84億劑新冠疫苗、當中有超過六成民眾已完成接種疫苗，有26.6%人已接種疫苗加強劑。另有數據指，自疫情爆發以來，美國有超過80萬人染疫死亡，已超過美國北達科他州總人口。

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責任編輯：郭麗明

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