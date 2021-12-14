▲ 【投資取態】嘉信理財：更多新晉富裕階層風險承受能力轉為進取 投資基金及房地產比重增加。嘉信理財香港董事總經理方碩穩（林宇翔攝）

嘉信理財發布「香港新晉富裕階層財富健康指數2021」調查結果，顯示今年新晉富裕階層的信心指數為三年來最高，達59.13分，較去年提高3.85分；更多新晉富裕階層風險承受能力轉為漸進及進取，他們最關注的議題為投資及財富管理和穩定的家庭收入，同時疫情的影響亦有所下降。

最多人投資的三大投資組合分別為股票、基金和房地產。投資股票按年減少0.6個百分點至66%，投資基金按年增加6.4個百分點至47%，投資房地產按年增加5.3個百分點至28%，投資類別中佔有比重最低為銀行理財產品，按年減少6.2個百分點至15%。

嘉信理財：多元化投資概念重要

嘉信理財香港董事總經理方碩穩表示，多元化投資概念重要，投資者在選擇投資組合時應要有均衡分配，今次股票分佈有稍微調整，但多元化投資强調投資組合多樣性，每個時段有不同的投資組合調整，不同的周期變化為很正常的事，相信投資組合多元化這個趨勢亦會在未來一段時間持續。

「香港新晉富裕階層財富健康指數」每年旨在探討年齡介乎18至65歲的新晉富裕階層人士在投資觀念和行為上的轉變，他們每月收入介乎20,000至80,000港元；今年兩成香港新晉富裕階層為環球市場投資者，另外八成則為本地市場投資者。調查於今年9月17日至10月7日間進行，共訪問了1,020名受訪者。

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記者：曾樂詩