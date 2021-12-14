  • 23°C
香港時間 : 20211214日 (二) 14:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒指低開跌幅擴大　內房、濠賭股急挫

股市 13:30 2021/12/14

分享：

港股上日失守二萬四，恒指今早延續跌勢，低開逾200點後進一步跌幅擴大，半日跌301點，收報23653點；國企指數半日跌120點，收報8431點；恒生科指半日跌118點，收報5903點。

科技股股價偏軟

科技股股價偏軟，美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 上市以來首次研究派發中期股息，不過消息未有為騰訊股價沖喜，騰訊今早同樣跌逾1%，半日收報460.8元。

另外，小米董事長雷軍辭任多間小米關聯公司董事長及法定代表人的職務，拖累小米 （01810） 股價今早跌逾3%

世茂股債雙跌 內房股急挫

世茂 （00813） 股價、債券價格急跌，再度引發市場對內房憂慮，摩通下調世茂 （00813） 及世茂服務 （00873） 的評級至「減持」。

消息拖累內房、物管股急挫，華潤置地 （01109） 跌逾4%，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 跌3%，龍湖集團 （00960） 跌2%；至於物管股方面，碧桂園服務 （06098） 跌幅達8.5%。

濠賭股下挫

惠譽最新將金沙、澳博列入負面觀察名單，濠賭股今早普遍下挫，銀娛 （00027） 跌3.7%，金沙 （01928） 跌逾半成，永利 （01128） 跌逾9%，破底低見5.62元，美高梅 （02282） 亦破底低見4.21元。

中國移動逆市造好

中國移動 （00941） A股IPO獲批，將公開發行不超過8.457億股A股普通股，中移動股價今早逆市造好，半日升0.2%。

欄名 : 財經精點1分鐘

相關文章

中國建築3311破頂　現水平仍可追入嗎？
2021/12/13
中國建築3311破頂　現水平仍可追入嗎？
商湯020上市觸礁　其他新股IPO形勢速覽
今日
商湯020上市觸礁　其他新股IPO形勢速覽
港股今年已見底？睇實恒指能否守住這個位
今日
港股今年已見底？睇實恒指能否守住這個位
騰訊700上市以來首度派研派中期息有何啟示？4大點要留意
今日
騰訊700上市以來首度派研派中期息有何啟示？4大點要留意
中央籲把握碳中和、碳達峰機遇　受惠股點揀？
今日
中央籲把握碳中和、碳達峰機遇　受惠股點揀？

你可能感興趣

中國建築3311破頂　現水平仍可追入嗎？
20:15 2021/12/13
中國建築3311破頂　現水平仍可追入嗎？
商湯020上市觸礁　其他新股IPO形勢速覽
今日 11:33
商湯020上市觸礁　其他新股IPO形勢速覽
港股今年已見底？睇實恒指能否守住這個位
今日 11:57
港股今年已見底？睇實恒指能否守住這個位

最新專欄文章 更多

港股低開後續軟半日跌300點　港洨所388逆市上.
2021/12/06
港股低開後續軟半日跌300點　港洨所388逆市上.
港股低開後續軟科指跑輸 傳統經濟靠穩
2021/12/03
港股低開後續軟科指跑輸 傳統經濟靠穩
中國移動（00941） 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 龍湖集團（00960） 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【中港通關】證監會致函持牌法團　每家機構每月最多兩人免檢疫入境廣東省、只限見客或管理內地業務
【中港通關】證監會致函持牌法團　每家機構每月最多兩人免檢疫入境廣東省、只限見客或管理內地業務
【美股期貨】道指期貨升51點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升51點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【內房危機】世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務　世茂系股債急跌　集團強調經營一切正常
【內房危機】世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務　世茂系股債急跌　集團強調經營一切正常
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款