恒指低開跌幅擴大 內房、濠賭股急挫
港股上日失守二萬四，恒指今早延續跌勢，低開逾200點後進一步跌幅擴大，半日跌301點，收報23653點；國企指數半日跌120點，收報8431點；恒生科指半日跌118點，收報5903點。
科技股股價偏軟
科技股股價偏軟，美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌近2%，騰訊 （00700） 上市以來首次研究派發中期股息，不過消息未有為騰訊股價沖喜，騰訊今早同樣跌逾1%，半日收報460.8元。
另外，小米董事長雷軍辭任多間小米關聯公司董事長及法定代表人的職務，拖累小米 （01810） 股價今早跌逾3%
世茂股債雙跌 內房股急挫
世茂 （00813） 股價、債券價格急跌，再度引發市場對內房憂慮，摩通下調世茂 （00813） 及世茂服務 （00873） 的評級至「減持」。
消息拖累內房、物管股急挫，華潤置地 （01109） 跌逾4%，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 跌3%，龍湖集團 （00960） 跌2%；至於物管股方面，碧桂園服務 （06098） 跌幅達8.5%。
濠賭股下挫
惠譽最新將金沙、澳博列入負面觀察名單，濠賭股今早普遍下挫，銀娛 （00027） 跌3.7%，金沙 （01928） 跌逾半成，永利 （01128） 跌逾9%，破底低見5.62元，美高梅 （02282） 亦破底低見4.21元。
中國移動逆市造好
中國移動 （00941） A股IPO獲批，將公開發行不超過8.457億股A股普通股，中移動股價今早逆市造好，半日升0.2%。
欄名 : 財經精點1分鐘