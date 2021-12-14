巴西市長與政敵擂台激鬥 應戰不止因為政見不同？

巴西日前發生一場奇特的拳賽，對陣雙方並非職業拳擊手，而是一對政見不同的政治人物。巴西博爾巴市長佩希托與巴西前議員席爾瓦因政見不同，相約在擂台決一勝負。佩希托團隊更在現場直播是次拳賽，最終佩希托亦獲勝。

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現年45歲的席爾瓦（Erineu da Silva，又稱Mirico）不滿佩希托（Simão Peixoto）對博爾巴市（Borba）水上樂園的管理政策，於9月在網上發布影片，要求與對方舉行公開拳賽一決高下。39歲的佩希托其後亦拍攝影片回應，宣布接受挑戰，並指自己一直都是贏家。

拳賽部分片段

拳賽在周日（12日）約凌晨2時30分舉行，比賽場地為當地1間學校的體育館，門票售價為100里拉（約137港元），全場爆滿座無虛席。有媒體報道指，佩希托開打前2次走到對手角落，並對席爾瓦比出挑釁手勢。

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佩希托團隊期間直播13分鐘拳賽，席爾瓦開局利用低踢攻擊佩希托小腿，一度佔據上風。經過3輪比賽後佩希托幾乎無法走路，但最終依然宣布獲勝。佩希托賽後亦分享備戰影片，並聲稱應戰是為鼓勵民眾參加體育運動。

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責任編輯：李俊儀