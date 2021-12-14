▲ 【重拳監管】中消協測評50款App如何註銷賬號 阿里騰訊美團滴滴被指存不同問題

中國消費者協會近日針對50款App 展開APP賬號註銷及自動化推薦退訂測評工作，當中阿里巴巴 （09988） 淘寶、美團 （03690） 餓了麼、騰訊 （00700） 騰訊視頻、滴滴出行（美：DIDI）及麥當勞等均被指存在不同程度的問題。

中消協稱，基於APP不同下載量，選取了網絡約車類、即時通信類、網絡支付類、網上購物類、餐飲外賣類、交通票務類、房屋租售類、用車服務類、網絡直播類、在線影音類共10類，每類5款共50款APP作為測評對象，測評內容為是否可以順利註銷APP賬號及退訂自動化推薦兩項內容。

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淘寶被指註銷條件不合理 騰訊視頻則無法App 直接註銷等

測評結果顯示，對於能否順利註銷APP賬號方面，50款APP中有20款APP存在不同程度問題，佔總排查比例的40%。

存在的主要問題為：（1）是未註明註銷條件，涉及的APP為萬順叫車。 （2）是註銷條件設置不合理。涉及的APP為嘀嗒出行、百合網、翼支付、淘寶、快樂購、餓了麼、麥當勞、楓葉租車和1905電影網。 （3）是註銷流程設置不合理，涉及的APP為Soul、TT語音、南方航空和騰訊視頻。 （4）是經人工審核方可註銷，但人工審核存在無人受理、承諾時限過長（超過15個工作日）或者承諾時限不明的情況，涉及的APP為愛搶購、禾適外賣、南方航空、萌果和抱抱直播。 （5）是無法通過APP直接註銷。涉及的APP為6人遊、攜程租車和騰訊視頻。

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支付寶被指關閉自動化推薦方式過於隱蔽

在自動化推薦退訂方面，50款APP中有5款APP存在不同程度問題，佔總排查比例的10%。

存在的主要問題為，（1）是APP未向用戶提供關閉自動化推薦的方式，涉及的APP為曹操出行、翼支付和禾適外賣。 （2）是APP內關閉自動化推薦的方式過於隱蔽，涉及的APP為滴滴出行和支付寶。

針對測評中發現的問題，中消協建議所有APP經營者依據網絡安全法、個人信息保護法等相關法律法規和標準規範，認真開展自查整改。

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