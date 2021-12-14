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英俄領袖通電普京要求阻北約東擴 俄威脅部署中程核彈

環球政治 12:45 2021/12/14

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俄羅斯與烏克蘭的關係緊張，英國首相約翰遜及俄羅斯總統普京周一（13日）通電話。普京要求立即談判阻止北約東擴，約翰遜亦警告俄羅斯不要破壞烏克蘭穩定。另外，俄羅斯副外長威脅部署中程導彈來回應北約計劃。

普京自爆30年前揸過的士 憶前蘇聯解體時經濟差 【下一頁】

是次為自英國10月主辦的聯合國氣候變化大會（COP26）以來，約翰遜（Boris Johnson）與普京（Vladimir Putin）的首次通話。

約翰遜表示英國深切關注俄羅斯於烏克蘭邊境集結軍隊的情況，又警告任何破壞烏克蘭穩定的行動都屬於戰略失誤並會產生嚴重後果，呼籲通過外交渠道來解決問題。

普京則指控烏克蘭政府蓄意加劇邊境局勢，同時在衝突地區使用《明斯克協議》一攬子措施所禁止的重型武器，及攻擊無人機。他又聲稱說俄羅斯語言的人，在烏克蘭境内仍遭到歧視。

普京要求立即進行談判，希望能達成明確的國際法律協議阻止北約（NATO）東擴，並要求烏克蘭等鄰國移除對俄羅斯有威脅的武器。

他強調俄羅斯正在準備明確的法律文件以支持其要求。而約翰遜和普京都同意繼續討論，雙方通過各種渠道提出的問題。

拜登不考慮派兵烏克蘭 再次警告普京入侵後果嚴重 【下一頁】

另外，俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）同日作出威脅，指俄羅斯將對北約侵犯其西部邊界的行為作出軍事回應。

美國2019年指俄羅斯違反《中程核導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces，INF），宣布退出INF。

里亞布科夫指俄方目前單方面暫停使用INF禁止的武器，並已呼籲北約和美國加入，但對方沒有回應俄方呼籲。

他表明俄羅斯不信任北約及其保證，警告西方國家如拒絕加入INF，俄羅斯將被迫採取部署中程導彈的行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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