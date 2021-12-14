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【石Sir午市閒談】今日推介信義儲電｜一拖、馬鋼、中生製藥、比亞迪、海爾智家最新部署

股市 12:39 2021/12/14

分享：

恒生指數中午收報23653點，跌301點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介信義儲電 （08328） ，另亦會分析一拖 （00038） 、馬鋼 （00323） 、中生製藥 （01177） 、比亞迪 （01211） 、海爾智家 （06690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 嚴正聲明

00：53 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：48 – 一拖  （00038）        上破4.20元利好

04：01 – 馬鋼  （00323）        不宜下穿2.70元

05：52 – 中生製藥  （01177）    不宜下破5.30元

07：26 – 比亞迪  （01211）        升久回調

09：38 – 海爾智家  （06690）      升後整固

11：29 – 信義儲電  （08328）      前景好

14：10 – 推介股表現記錄

14：52 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流｜ 騰訊、美團一周部署

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 信義儲電（08328） 第一拖拉機（00038） 馬鞍山鋼鐵（00323） 中國生物製藥（01177） 比亞迪股份（01211） 海爾智家（06690） 石鏡泉

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