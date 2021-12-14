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中央籲把握碳中和、碳達峰機遇　受惠股點揀？

股市 12:46 2021/12/14

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上周五閉幕的中央經濟工作會議（中經會）提出要正確認識和把握碳中和、碳達峰的機遇，帶動電力股、新能源股一度強勢，受惠股如何選擇？新能源股、傳統電力股哪個更值搏？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 港股乏力上衝 電力股繼續強勢*【按此－附time code】

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15：08 - 騰訊 （00700） 研派中期息未能沖喜？
16：13 - 內房分析：內房世茂系股債雙跌　對內房有何啟示？
19：34 - 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇　受惠股點揀？ 新能源股vs傳統電力股？
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24：05 - 商湯 （00020） 上市觸礁　其他新股又如何？ 
26：23 - 新股可等股價穩定價格期過後才考慮入市
26：51 - 新股可考慮固生堂 （02273）
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27：52 - ET個股推介 - 華潤啤酒 （00291）
28：57 - 恒指早段市況速覽
29：14 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元買入要沽貨離場？未有貨甚麼價位可買入？
30：52 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） vs 金風科技 （02208）
31：49 - 觀眾問股：現代牙科 （03690） 6.26元買入甚麼價位沽？
33：17 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 甚麼價位可入？目標價定多少？
35：54 - 觀眾問股：領展 （00823） 股息低股價弱 要換其他資產嗎？
36：59 - 本地地產股可換新鴻基 （00016） 　亦可留意新基建股、疫苗股
38：00 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 240元買入如何部署？
38：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派股息股價會跌？
40：17 - 觀眾問股：A股明年跑贏港股？南方明晟A50 （03003） vs 華夏A50 （02839）
44：07 - 觀眾問股：中金公司 （03908） 逆市升可買入？關鍵位在哪？
45：28 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 逆市升是吸納或加注好時機？
49：00 - 觀眾問股：F山證鐵礦石 （03047） 可趁通脹買入？
48：58 - 觀眾問股：道指明年會否失30000點？美股走勢點睇？
50：48 - 恒指早段市況速覽
52：11 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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