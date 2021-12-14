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Facebook母公司斥資逾4.68億 收購「Meta」商標

環球社會熱點 12:01 2021/12/14

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Facebook母公司早前改名為Meta Platforms，近日更加強發展元宇宙。Meta Platforms發言人周一（13日）證實，已斥資6,000萬美元（4.68億港元）購買美國地方銀行Meta Financial的商標資產。此筆交易被指突顯「Meta」名稱對Facebook母公司的重要價值，展示發展元宇宙決心。

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路透社報道指，美國Meta Financial周一在監管文件中披露，一間位於特拉華州、名為Beige Key LLC同意以6,000萬美元（4.68億港元）現金收購其公司名稱的全球產權。但Meta金融集團沒有透露Beige Key持有人。

Meta Platforms稍後證實，透過Beige Key收購「Meta」名稱的商標資產；Meta銀行發言人亦確認這個消息。

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Facebook於10月表示，母公司已改名為Meta Platforms，並專注元宇宙發展。Meta Platforms發言人指，在正式改名前已與Meta Financial接觸，商討收購事宜。Meta Financial披露的文件指，集團於今年初重新審視品牌戰略，但拒絕就文件以外的內容發表評論。

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責任編輯：郭麗明

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