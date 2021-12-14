▲ 【濠賭股】金沙永利美高梅3大美資賭牌牌主跌7% 惠譽列金沙入負面觀察名單

濠賭股今早跌幅明顯，美資賭牌牌主成重災。金沙中國 （01928） 半日跌6.5%，暫報17.26元；永利澳門 （01128） 跌逾8%創3年低，暫報5.67元；美高梅中國 （02282） 半日跌7.4%，報4.37元，創新低。國際評級機構惠譽最新將金沙、澳博列入負面觀察名單，同時維持美高梅在有關名單內。

華資牌主方面，銀河娛樂 （00027） 跌3.8%，澳博控股 （00880） 跌4%，新濠國際 （00200） 跌6%。

在金沙評級上，惠譽指出，金沙在澳門的博彩牌照於明年6月22日結束，因應重新競投賭牌細節可見度低，未來監管和營運環境對現金流、槓桿的影響未明，令金沙中國出現短線信貸風險。

惠譽表示，該行現時相信澳門重新競投賭牌會以務實方式進行，金沙中國可在澳門長久營運，但列入負面觀察名單，反映若失去賭牌將重創集團的信貸質素，也反映澳門博彩收入復甦不及該行預期。惠譽原估算，2023年澳門博彩收入可回復至2019年約9成水平。

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在澳博和美高梅上，惠譽也提出賭牌續期不明朗的風險。

另外，花旗發表報告，根據行業消息，澳門本月首12日博彩收入約29億澳門元，按周少約12%，反映近期貴賓廳關閉消息，料全月賭收只有70億澳門元，較原先估計的75億澳門元為少，最新估算相當於2019年12月賭收的31%。

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