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【英國經濟】英國政府倡企業員工周一起在家工作　英企6成員工贊成

商業 15:22 2021/12/14

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變種病毒Omicron爆發，令人憂慮辦公室工作的安全性，英國政府呼籲企業讓員工在家工作。（法新社圖片）

變種病毒Omicron爆發，令人憂慮辦公室工作的安全性。英國政府呼籲企業讓員工在家工作，並在本周一開始實施，公共交通工具的客流量因而大減。英國企業分享，此舉的準備措施和員工看法。

能源零售商Love Energy Savings旗下擁有290名員工，因應政府這項新舉措，進行調查並發現6成員工希望在家工作。對於大部份員工希望在家工作，其行政總裁Phil Foster表示：「我們早為輕鬆在家工作準備妥當。」他指，員工可以妥善和安全地處理日常工作。而他更希望，他們能夠擁有一個正常的聖誕節。

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不過，英企「VSA Capital」行政總裁認為，此措施不一致，也令他需要花費了很多時間，確保辦公室的安全，以及員工會回來工作。

VSA Capital目前有20名員工在倫敦上班，Monk表示，面對面會議與Zoom會議比較，能夠向客戶籌集的資金較多。並批評，去年聖誕節時，政府建議員工要回到辦公室工作，避免節日在外慶祝，但今年又轉變為在家工作，假日要在外面慶祝。更形容：「這情況不合乎邏輯。」

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事實上，周一起英國企業聽從呼籲，實施在家工作後。管理鐵路的Network Rail表示，英國主要地鐵站包括倫敦、伯明翰、曼徹斯特，周一客流量按星期下跌了20%。

惟外界憂慮，在家工作會影響員工的心理健康。律師事務所Freeths負責人Lynne Ingram對此回應，員工在家工作時的工時更長，顯然會出現很多心理健康問題。並建議，僱主應該留意員工登入公司網站的時間，避免他們超時工作的情況。

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責任編輯：馬意文

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