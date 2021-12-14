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【新冠疫苗】美國空軍因拒絕接種 27現役軍人被開除

環球社會熱點 11:29 2021/12/14

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美國為應對新冠肺炎疫情，早前已下令強制多個政府部門接種新冠疫苗。美國空軍周一（13日）表示，已開除27名拒絕接種疫苗現役軍人。美國空軍發言人確認，該批被解僱軍人為當局首次就強制疫苗接種令解僱成員。

美國疫新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口 【下一頁】

美國國防部8月時要求，所有現役軍人需要接種疫苗。美國空軍發言人斯特凡內克（Ann Stefanek）表示，27名被開除人士曾向當局解釋拒絕接種原因，但其後無人能獲得豁免，全數已經被安排退役。斯特凡內克透露，被解僱成員全部年紀較輕，級別亦較低，她亦確認是次為空軍首次因拒絕接種疫苗解僱成員。

美國空軍現有約32.6萬名成員，截至上周97%已接種疫苗，接種率高於美國一般民眾。最新空軍數據亦顯示，逾4,700名成員正尋求因宗教豁免強制接種疫苗。

美參院通過議案圖阻谷針 2民主黨議員倒戈  【下一頁】

美國現時累計共有79名現役軍人染疫身亡。美國國防部表示，截至上周五（10日），96.4%現役軍人已最少接種1劑疫苗。

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責任編輯：李俊儀

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