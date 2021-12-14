【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成

▲ 有酒商提到，今年市民偏向價格較親民的產品，當中又以香檳、威士忌及清酒有較大需求。（陳靜儀攝）

臨近聖誕節，不少人正籌備派對及聚會，亦少不得準備酒類飲品。有消費者表示，現已花了5,000至6,000元買酒，主要用於在家派對。酒類零售商普遍預計，今年生意額較去年增加，由10%至50%不等。

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本周進高峰期 生意額料升2成

經營酒類零售的網店Sommthing估計，今年聖誕的銷量勝去年，受新客增加所帶動，今年聖誕的生意額將會升2成左右。日本清酒零售商Sake.com.hk市場銷售經理張旭初指出，自踏入12月，已陸續有顧客訂購清酒，今個星期將會步入買酒高峰期，目標聖誕檔期的生意額按年升1至2成。

Sommthing創辦人章明德稱，人均定單金額則與去年一樣，介乎900至1,500元。他解釋，以往同樣的金額只是購買3枝酒左右，今年以同樣的預算，可購買5至6枝酒。他相信：「由於消費券差不多用盡，經濟前景又不算明朗，故消費意慾略減弱，偏向價格較親民的產品。」當中又以香檳、威士忌及清酒有較大需求。

不過，專賣日本清酒零售的張旭初就發現，現時每宗定單金額約2,000至3,000元左右。「受節日氣氛影響，大多顧客都很捨得消費，願意花錢買貴價酒。」

在家派對、企業到會帶動銷情

本地手工啤Heroes Beer Co聯合創辦人羅允山亦估計，今年整體餐飲業、零售的市況較去年大幅改善，料生意亦會提升2至3成。加上自11月開始，該品牌亦接到婚宴、企業派對的到會定單，估計愈近聖誕節，此類定單愈多，亦會成為今個聖誕節的增長動力。

▲ Heroes Beer Co亦有推出聖誕套裝，定價及設計上均是針對交換禮物的消費。（受訪者提供圖片）

除了手工啤外，本地亦有不少品牌推出自家調製的雞尾酒，以及專售清酒的零售商冒起。開業一年多的雞尾酒品牌Sanfly，自11尾、12月初已陸續進行聖誕推廣，同時亦與本地曲奇品牌，聯乘推出禮盒。負責人Blacky相信，由於今年疫情緩和、市民亦有少許抗疫疲勞，聖誕節將會有更多小型在家派對；加上今年由DIY雞尾酒禮盒，轉型至售賣枝裝雞尾酒，加大產能，料生意額可升50%。

他又透露，按近期參加聖誕市集的銷售表現計算，平均消費金額大約200多元，即購買4至5枝雞尾酒。

▲ Sanfly今年與本地曲奇品牌聯乘推出禮盒，希望吸納更廣闊的客群。（受訪者提供圖片）

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記者：葉泳珊