商湯020上市觸礁　其他新股IPO形勢速覽

早前被美國財政部列入「中國軍工企業」黑名單的AI獨角獸商湯 （00020） 宣布延遲上市，將於今周三安排電子退款或寄發退款支票，雍禾醫療 （02279） 、北海康成 （01228） 、固生堂 （02273） 等新股IPO形勢如何？哪隻最值得考慮？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）現市況買新股策略，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 港股乏力上衝 電力股繼續強勢*【按此－附time code】

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00：00 - 市場焦點速覽

01：12 - 美股外圍速覽

03：12 - 大摩料美股將調整 美股前景點睇？注意兩大因素

07：11 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

08：05 - 港股今年已見底？睇實恒指能否守住這個位

10：53 - 個股分析：騰訊 （00700） 上市以來首度派研派中期息有何啟示？4大點要留意

15：08 - 騰訊 （00700） 研派中期息未能沖喜？

16：13 - 內房分析：內房世茂系股債雙跌 對內房有何啟示？

19：34 - 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 新能源股vs傳統電力股？

22：01 - 明年第一季留意基建股 談中交建 （01800）

24：05 - 商湯 （00020） 上市觸礁 其他新股又如何？

26：23 - 新股可等股價穩定價格期過後才考慮入市

26：51 - 新股可考慮固生堂 （02273）

27：33 - 港股開市前市況速報

27：52 - ET個股推介 - 華潤啤酒 （00291）

28：57 - 恒指早段市況速覽

29：14 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元買入要沽貨離場？未有貨甚麼價位可買入？

30：52 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） vs 金風科技 （02208）

31：49 - 觀眾問股：現代牙科 （03690） 6.26元買入甚麼價位沽？

33：17 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 甚麼價位可入？目標價定多少？

35：54 - 觀眾問股：領展 （00823） 股息低股價弱 要換其他資產嗎？

36：59 - 本地地產股可換新鴻基 （00016） 亦可留意新基建股、疫苗股

38：00 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 240元買入如何部署？

38：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派股息股價會跌？

40：17 - 觀眾問股：A股明年跑贏港股？南方明晟A50 （03003） vs 華夏A50 （02839）

44：07 - 觀眾問股：中金公司 （03908） 逆市升可買入？關鍵位在哪？

45：28 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 逆市升是吸納或加注好時機？

49：00 - 觀眾問股：F山證鐵礦石 （03047） 可趁通脹買入？

48：58 - 觀眾問股：道指明年會否失30000點？美股走勢點睇？

50：48 - 恒指早段市況速覽

52：11 - 財經日誌提提你