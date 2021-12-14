港華燃氣（01083）新能源概念強 青姐都話睇實咪走寶 股市 11:15 2021/12/14 分享： 新能源概念成為近期強勢板塊，港華燃氣（01083）銳意進軍智慧能源業務，包括光伏、節能、充電及零碳等，集團稍後亦將改名為港華智慧能源，股價近日屢創52周新高，青姐亦看好港華業務發展潛力及後市表現，想知點部署？記得收看今集《青姐話》。 欄名 : 青姐話 相關文章 港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知 2021/12/13 港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知 碳中和受惠股精選 龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇 2021/12/13 碳中和受惠股精選 龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇 航運股明年前景搶先睇 留意中遠海控1919 2021/12/13 航運股明年前景搶先睇 留意中遠海控1919 ESG概念有咩炒？第一拖拉機038可乘勢偷步炒起？ 2021/12/13 ESG概念有咩炒？第一拖拉機038可乘勢偷步炒起？ 舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？ 2021/12/13 舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？ 你可能感興趣 港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知 12:10 2021/12/13 港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知 碳中和受惠股精選 龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇 12:26 2021/12/13 碳中和受惠股精選 龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇 航運股明年前景搶先睇 留意中遠海控1919 12:48 2021/12/13 航運股明年前景搶先睇 留意中遠海控1919 知多啲 碳中和受惠股精選 龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇 碳中和受惠股精選 龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇 港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知 港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知 阿里巴巴9988今早曾升逾4% 持蟹貨有機會鬆綁嗎？ 阿里巴巴9988今早曾升逾4% 持蟹貨有機會鬆綁嗎？ 最新專欄文章 更多 【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理 2021/12/13 【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理 海信家電（00921）追落後 入市部署話你知 2021/12/07 海信家電（00921）追落後 入市部署話你知 【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？ 2021/12/06 【青姐話】滿盤皆落索 博定唔博？ 中集安瑞科（03899）氫能概念爆發 逆市走強最新部署 2021/11/30 中集安瑞科（03899）氫能概念爆發 逆市走強最新部署 【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？ 2021/11/29 【青姐話】兩萬四失守 如何定去留？ 概念 新能源 港華燃氣（01083） 板塊 華業