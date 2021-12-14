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港華燃氣（01083）新能源概念強 青姐都話睇實咪走寶

股市 11:15 2021/12/14

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新能源概念成為近期強勢板塊，港華燃氣（01083）銳意進軍智慧能源業務，包括光伏、節能、充電及零碳等，集團稍後亦將改名為港華智慧能源，股價近日屢創52周新高，青姐亦看好港華業務發展潛力及後市表現，想知點部署？記得收看今集《青姐話》。

欄名 : 青姐話

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