港華燃氣（01083）新能源概念強 青姐都話睇實咪走寶

新能源概念成為近期強勢板塊，港華燃氣（01083）銳意進軍智慧能源業務，包括光伏、節能、充電及零碳等，集團稍後亦將改名為港華智慧能源，股價近日屢創52周新高，青姐亦看好港華業務發展潛力及後市表現，想知點部署？記得收看今集《青姐話》。

欄名 : 青姐話