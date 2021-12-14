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【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種

環球社會熱點 11:03 2021/12/14

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英國宣布首現Omicron變種患者死亡個案，使人憂慮Omicron變種的傳染性及威脅程度。英國牛津大學一項研究發現，接種2劑阿斯利康或輝瑞疫苗後產生的中和抗體水平，不足以抵抗Omicron變種。

【英國疫情】英超一周42人確診 曼聯對賓福特取消 【下一頁】

一批接種兩劑阿斯利康（Astrazeneca）或輝瑞（Pfizer）疫苗滿28日的人參與試驗，向牛津大學研究人員提供血液樣本。

研究人員將Omicron變種病毒注入血液樣本，發現與早期發現的變種病毒相比，Omicron變種顯著降低中和抗體水平。據悉，部分接種2劑疫苗的人體内抗體水平甚至無法中和病毒。

研究人員指雖然現無證據顯示Omicron變種會增加重症、住院或死亡風險，但它很可能會增加康復者或已接種兩劑疫苗者的突破性感染個案，並引發新一波疫情。

【新冠疫苗】英今年為所有成人提供第3針 日打百萬劑 【下一頁】

率領研究的牛津大學醫學科學部門負責人Gavin Screaton指出，研究結果再次證明第3針疫苗的重要性，合資格人士應該迅速接種。

英國衛生安全局（UKHSA）上周五（10日）發布報告指，與Delta變種相比，接種兩劑新冠疫苗在預防Omicron變種引發的有症狀感染方面的效果料較差。

該報告更指民眾如接種第3針，疫苗預防有症狀感染的效果可達到70%至75%。

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責任編輯：鄭錦玲

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