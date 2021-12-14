【Omicron疫情】Omicron變種帶來不確定性 亞開行調低亞洲增長預測

亞洲開發銀行（ADB）下調今明兩年亞洲發展中國家的經濟增長預測，以反映Omicron變種帶來的風險和不確定性。該行預計，亞洲發展中國家今年國內生產總值（GDP）增長7%，少於先前預測的7.1%；明年預測增長5.3%，較之前預測少0.1個百分點。

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該行在最新《亞洲發展展望》報告中稱，「亞洲發展中國家新冠疫情緩和，但全球感染上升及出現快速傳播的變種，表明疫情結束還需要一些時間。」另一方面，中國經濟復甦乏力，也是大部分亞洲發展中經濟體增速被調低的原因之一。

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面對物價急升、製造業放緩、房地產債務問題，以及國內不斷出現疫情，其成長動能近幾個月減弱。該行預計，中國經濟今年將增長8%，略低於9月時預測的8.1%，明年料放緩至5.3%，低於此前預測的5.5%。同時，該行又指，疫情風險持續存在之際，亞洲的通脹預計將保持在可控範圍內，這將使貨幣政策保持對經濟成長有利的狀態。

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記者：林衛