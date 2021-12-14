  • 23°C
香港時間 : 20211214日 (二) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron疫情】Omicron變種帶來不確定性 亞開行調低亞洲增長預測

股樓投資 11:58 2021/12/14

分享：

亞洲開發銀行（ADB）下調今明兩年亞洲發展中國家的經濟增長預測，以反映Omicron變種帶來的風險和不確定性。該行預計，亞洲發展中國家今年國內生產總值（GDP）增長7%，少於先前預測的7.1%；明年預測增長5.3%，較之前預測少0.1個百分點。

【美股焦點】大摩料明年標指跌至4400點　美股下跌機會達60％，請按【見下頁

該行在最新《亞洲發展展望》報告中稱，「亞洲發展中國家新冠疫情緩和，但全球感染上升及出現快速傳播的變種，表明疫情結束還需要一些時間。」另一方面，中國經濟復甦乏力，也是大部分亞洲發展中經濟體增速被調低的原因之一。

【延伸閱讀】2022年部署：中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

面對物價急升、製造業放緩、房地產債務問題，以及國內不斷出現疫情，其成長動能近幾個月減弱。該行預計，中國經濟今年將增長8%，略低於9月時預測的8.1%，明年料放緩至5.3%，低於此前預測的5.5%。同時，該行又指，疫情風險持續存在之際，亞洲的通脹預計將保持在可控範圍內，這將使貨幣政策保持對經濟成長有利的狀態。

【同場加映】青姐話：虎頭蛇尾 睇淡有理

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

經濟 GDP 中國 亞洲

下一篇文章

【券商點睇】中國經濟尋找新穩態 明年三大投資主綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成
【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理
【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款