【中移動941】下周三申購 中移動回A發行不超過8.457億股 近十年A股最大IPO

中國證監會周一（13日）晚核發中國移動（00941）A股IPO批文。周二（14日），中移動即更新了招股書，並發布了首次公開發行股票發行安排及初步詢價公告。市場估計，中移動的集資規模或超過中國電信（00728）回歸A股，成為最大集資規模的IPO。

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相比8月披露的招股書，中移動發行規模有所縮減。本次招股書披露，公司擬公開發行股票數量不超過8.46億股，佔發行後總股本不超過3.97%，授予聯席主承銷商不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權，或稱綠鞋，若綠鞋全額行使，則發行總股數將擴大至9.73億股，佔發行後公司已發行股份總數的比例約為4.53%。

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中國移動此次發行募資將圍繞「新基建、新要素、新動能」，推進數智化轉型，構建新型數智生態，用於5G精品網絡建設、雲資源新型基礎設施建設、千兆智家建設、智慧中台建設以及新一代信息技術研發及數智生態建設項目。這些項目的總投資金額將達到1,569億元（人民幣，下同）。

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中移動在最新的招股書中對2021年度業績進行了預計，2021年度營業收入約為8,448.77億元至8,525.58 億元，按年增長幅度約為10%至11%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為1,143.07億元至1,164.64 億元，按年增長幅度約為6%至8%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為1,072.85億元至1,093.28億元，按年增長幅度約為5%至7%。

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記者：林衛