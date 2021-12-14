【英國疫情】英超一周42人確診 曼聯對賓福特取消

新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐英國，當地近日再次出現疫情。英格蘭超過足球聯賽賽會表示，過去一周賽會共42名職球員確診，打破有紀錄以來新高。曼聯亦因隊內爆發疫情，宣布取消作客賓福特的聯賽。

【英國疫情】曼聯有球員確診 作客賓福特賽事恐延期 【下一頁】

英超賽會周一（13日）表示，截止周日（12日）為止，一周內英超20隊球會中共42人確診，創下賽會開始安排球會定期檢測以來新高，人數更較上周同期激增3倍。賽會上周去信英超各隊，要求採取緊急防疫措施，防範新冠疫情傳播。

曼聯（Manchester United）日前因疫情暫時取消訓練，球會周一宣布，考慮取消訓練及以職球員的健康為先，當地時間周二（14日）作客賓福特（Brentford）的聯賽將會延期。英超賽會亦確認消息。

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另外，阿士東維拉（Aston Villa）及白禮頓（Brighton）周一亦分別宣布，隊中有人確診。早前受疫情影響取消兩場比賽的熱刺（Tottenham Hotspur）同日則表示，與李斯特城（Leicester City）的聯賽將如期舉行。

英超賽會並未就新冠肺炎疫情，制定自動取消賽事的基制，賽會根據各家球會及不同個案的情況作出判斷。因此，仍有不少球隊的情況有待賽會審視，例如倫敦球會阿仙奴（Arsenal），其訓練中心有少量職員確診。

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責任編輯：吳漢培