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【券商點睇】中國經濟尋找新穩態 明年三大投資主綫

股樓投資 11:50 2021/12/14

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國金證券指出，中國經濟正處於轉型階段的第三輪下台階，三次下台階，體現的恰是結構轉型中的動能切換。進入轉型階段以來，中國經濟經歷了三輪下台階，分別是2011至2015年，傳統高耗能行業投資增速趨勢下移，拖累經濟快速換擋；2018至2019 年，「防風險」下，地方投資行為顯著下台階；2020年下半年以來的地產調控政策，對第二個傳統引擎形成實質約束，經濟效應2021年下半年加速顯現。

【中移動941】下周三申購 中移動回A發行不超過8.457億股 近十年A股最大IPO，請按【見下頁

由於政策在長短期目標間權衡的過程，也是尋找「新穩態」的過程，房企等微觀企業、金融機構與市場，須經歷並逐步適應「新穩態」。2022年，對托底政策過度期待、經濟過度悲觀，該行皆不建議。

【延伸閱讀】2022年部署：交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股，請按【見下頁

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尋找「新穩態」的過程中，地產、基建等傳統引擎作為穩增長工具的作用弱化，主要推動力或出現在以下主題。第一，「十四五」期間基建重大項目的加快推進或提前啟動；第二，「雙循環」背景下，補鏈強鏈相關產業突圍項目，提高製造業的核心競爭力；第三，共同富裕下的促消費政策，縮小貧富差距、促進消費。

【同場加映】青姐話：虎頭蛇尾 睇淡有理

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記者：林衛

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