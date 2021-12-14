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【互聯網監管】微博遭網信辦罰款300萬元人民幣　股價今早曾挫逾8%創上市新低

股市 10:52 2021/12/14

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內地傳媒報導，國家網信辦依法約談並處罰新浪微博。

國家網信辦依法約談並處罰新浪微博。微博 （09898） 股價今早跟隨一眾科技股向下，並創上周三上市以來新低。國家網信辦公佈，約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近期新浪微博及其賬號屢次出現法律、法規禁止發佈或傳輸的信息，情節嚴重，依據《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，責令其立即整改。

北京市網信辦對新浪微博運營主體，即北京微夢創科網絡技術有限公司，依法予以共計300萬元（人民幣，下同）罰款的行政處罰。在今年1月至11月間，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室已對新浪微博實施44次處置處罰，並多次處以新浪微博50萬元的罰款上限對，累計罰款1430萬元。

微博股價今早走低，截至本港時間早上10時45分左右，最多曾挫8.1%，低見223.4元。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流｜ 騰訊、美團一周部署

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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