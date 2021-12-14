【互聯網監管】微博遭網信辦罰款300萬人幣　股價急挫一成創上市低、微博：誠懇接受批評（第二版）

▲ 內地傳媒報導，國家網信辦依法約談並處罰新浪微博。

國家網信辦依法約談並處罰新浪微博。微博 （09898） 股價跌幅擴大、一度低見218元，創上市以來新低。國家網信辦公佈，約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近期新浪微博及其賬號屢次出現法律、法規禁止發佈或傳輸的信息，情節嚴重，依據《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，責令其立即整改。

微博股價跌幅近中午時開始擴大，截至下午一時半，最新報220元、跌9.5%。微博中午前股價一度低見218元，最多挫10.4%。

微博表示，誠懇接受主管部門批評，「認真落實整改要求，堅決履行好主體責任，不斷提升生態治理水平。按照主管部門要求，微博成立整改落實工作小組，推進軟色情整治專項治理及推進同質化惡意營銷專項治理。」

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北京市網信辦對新浪微博運營主體，即北京微夢創科網絡技術有限公司，依法予以共計300萬元（人民幣，下同）罰款的行政處罰。在今年1月至11月間，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室已對新浪微博實施44次處置處罰，並多次處以新浪微博50萬元的罰款上限對，累計罰款1430萬元。

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