  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 11:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】內房物管股齊挫、世茂系恒大系齊挫　摩通：世茂服務收購同系項目屬危險訊號

股市 10:45 2021/12/14

分享：

世茂 （00813） 股價和債券價格急跌，再度引發市場對內房憂慮。摩通發表報告，下調世茂及世茂服務 （00873） 評級，又指世茂服務最新收購同系物管項目是危險訊號。多隻內房股急挫，世茂股價今日再破底，現跌8.5%，最新報6.48元，盤中低見6.43元；世茂服務現挫15.9%，最新報5.99元。恒大 （03333） 股價再創新低，盤中低見1.58元，最新報1.62元，跌5.8%；恒大物業 （06666） 挫一成，最新報2.99元。

另外，雅居樂 （03383） 跌一成，最新報4.24元，跌至2017年2月以來最低。融創中國 （01918） 跌5.5%，最新報13.4元；融創服務 （01516） 挫11.9%、花樣年 （01777） 跌3.2%、中國奧園 （03883） 現跌7.5%。

*內房分析：內房世茂系股債雙跌 對內房有何啟示*【按此速睇 - 點選16'22"】

世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務　世茂系股債急跌　集團強調經營一切正常【下一頁】

世茂服務 （00873） 昨收市後公布，擬以16.53億元人民幣，收購在上海掛牌的世茂股份（600823）在內地的物業管理服務業務及相關增值服務。由於世茂股份乃世茂集團的附屬公司，遂構成關聯交易，須獨立股東批准。

摩通下調評級

摩通發表報告指，世茂服務收購世茂集團子公司下的世茂物業管理業務，顯示世茂緊張的流動性環境，同時也是公司治理的危險訊號，因其把物業管理的現金流轉移到開發商層面。該行決定下調世茂集團和世茂服務評級至「減持」，同時下調融創服務評級至 「減持」，並對恒大、融創中國、中國奧園、禹洲集團 （01628） 和富力地產 （02777） 保持謹慎。

報告同時稱，中國中央經濟工作會議對於地產並沒有具體的政策措施，雖然政策傾向於寬鬆方向，但是並沒有看到180度的轉彎。

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*

港股 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 世茂服務（00873） 世茂集團（00813） 物業管理股 恒大 物業管理

上一篇文章

【互聯網監管】微博遭網信辦罰款300萬元人民幣　股價今早曾挫逾8%創上市新低

下一篇文章

【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團快完成14億美元私募融資　優先考慮香港上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】憂疫情+通脹升溫 道指挫320點 特斯拉急跌5%
【美股收市】憂疫情+通脹升溫 道指挫320點 特斯拉急跌5%
【內房危機】世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務　世茂系股債急跌　集團強調經營一切正常
【內房危機】世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務　世茂系股債急跌　集團強調經營一切正常
【騰訊派息】騰訊突緊急研派中期息　上市首次、股價照跌逾1%
【騰訊派息】騰訊突緊急研派中期息　上市首次、股價照跌逾1%
【恒大3333】許家印夫婦遭斬倉近2.8億股恒大、貨值約4.9億　再有A股苦主公告恒大拖款、股價跌3%創新低
【恒大3333】許家印夫婦遭斬倉近2.8億股恒大、貨值約4.9億　再有A股苦主公告恒大拖款、股價跌3%創新低
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款