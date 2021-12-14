【內房危機】內房物管股齊挫、世茂服務急挫24%　摩通：世服收購同系項目屬危險訊號

世茂 （00813） 周一股債雙殺及最新交易再度引發市場對內房憂慮。摩通發表報告，下調世茂及世茂服務 （00873） 評級，指世茂服務最新收購同系物管項目是危險訊號。多隻內房股急挫，世茂股價今日再破底，半日跌12%，午收6.24元，盤中低見6.17元；世茂服務半日挫24%，午收5.41元。

另外，恒大 （03333） 股價再創新低，盤中低見1.57元，午收1.59元，跌7.6%；恒大物業 （06666） 挫一成，午收2.97元。

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另外，雅居樂 （03383） 曾跌一成，低見4.18元，午收4.29元，跌8.9%，跌至2017年2月以來最低。融創中國 （01918） 跌8.5%，中午收報12.98元；融創服務 （01516） 挫16.9%、花樣年 （01777） 跌4.8%、中國奧園 （03883） 跌9.8%。

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世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務 世茂系股債急跌 集團強調經營一切正常【下一頁】

世茂服務 （00873） 昨收市後公布，擬以16.53億元人民幣，收購在上海掛牌的世茂股份（600823）在內地的物業管理服務業務及相關增值服務。由於世茂股份乃世茂集團的附屬公司，遂構成關聯交易，須獨立股東批准。

摩通下調評級

摩通發表報告指，世茂服務收購世茂集團子公司下的世茂物業管理業務，顯示世茂緊張的流動性環境，同時也是公司治理的危險訊號，因其把物業管理的現金流轉移到開發商層面。該行決定下調世茂集團和世茂服務評級至「減持」，同時下調融創服務評級至 「減持」，並對恒大、融創中國、中國奧園、禹洲集團 （01628） 和富力地產 （02777） 保持謹慎。

報告同時稱，中國中央經濟工作會議對於地產並沒有具體的政策措施，雖然政策傾向於寬鬆方向，但是並沒有看到180度的轉彎。

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