【內房危機】內房物管股新跌浪、世茂服務急挫3成　許世壇傳下放權限、摩通：世茂系內併購危險先兆

世茂 （00813） 周一股債雙殺、系內資產併購再度引發市場對內房股憂慮。摩通最新下調世茂及世茂服務 （00873） 評級，指世茂服務最新收購同系物管項目是危險訊號。內房股、物管股今日再爆新跌浪，世茂股價今日再破底，午後曾跌16%，新報6.12元；世茂服務現挫30%，最新報4.96元，成交額6億元。

世茂系消息不斷，內地傳媒引述消息指，世茂調整集團總部架構，大股東許榮茂兒子、世茂副主席兼總裁許世壇下放部分管理權限，交給具備一線區域管理經驗的管理層。

世茂昨日已公布晉升謝琨為執行董事，多個大運營下屬的集團相關職能中心負責人將向謝琨匯報。

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另外，恒大 （03333） 股價再創新低，盤中低見1.57元，現報1.59元，跌7.6%；恒大物業 （06666） 挫12%，報2.92元。

另外，雅居樂 （03383） 曾跌一成，低見4.18元，最新報4.30元，跌8.7%，跌至2017年2月以來最低。花樣年 （01777） 跌6%、中國奧園 （03883） 跌7.5%。

融創中國 （01918） 曾跌15%，低見12.1元，新報12.64元；融創服務 （01516） 挫16.5%。

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世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務 世茂系股債急跌 集團強調經營一切正常【下一頁】

世茂服務 （00873） 昨收市後公布，擬以16.53億元人民幣，收購在上海掛牌的世茂股份（600823）在內地的物業管理服務業務及相關增值服務。由於世茂股份乃世茂集團的附屬公司，遂構成關聯交易，須獨立股東批准。

摩通下調評級

摩通發表報告指，世茂服務收購世茂集團子公司下的世茂物業管理業務，顯示世茂流動性緊張，同時也是公司治理的危險訊號，因其把物業管理的現金流轉移到開發商層面。該行決定下調世茂集團和世茂服務評級至「減持」，同時下調融創服務評級至 「減持」，並對恒大、融創中國、中國奧園、禹洲集團 （01628） 和富力地產 （02777） 保持謹慎。

報告同時稱，中國中央經濟工作會議對於地產並沒有具體的政策措施，雖然政策傾向於寬鬆方向，但是並沒有看到180度的轉彎。

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