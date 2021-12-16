【內房危機】世茂系擺脫股債雙殺 世茂及世服股價反彈（第四版）

世茂系周四終於擺脫股債雙殺。世茂 （00813） 股價周四見反彈，收報5.75元，升近4%。世茂服務 （00873） 更連續兩日反彈，周四收報5.24元，漲7.8%，成交額3.7億元。

此前世茂系內資產併購再度引發市場對內房股憂慮。上海證交所向世茂股份發出問詢函，要求公司說明將物業管理業務相關公司、資產、負債和業務，全部出售給關聯方的交易必要性。

世茂系消息不斷，內媒表示，目前世茂集團及旗下子公司在國通信託的募資規模共計30億元左右，雙方正商議相關產品的展期事宜。消息人士指，世茂集團是次尋求信託展期，是為今年12月17日即將到期的一筆3000萬元中票以及明年1月15日到期的公司債籌措資金。不過，國通信託周四在其官網發表聲明，稱網路有關「世茂與國通信託」的相關傳言與事實不符，相關報導嚴重擾亂公司的正常運營。

世茂集團日前回應指，已將12月17日的中票兌付資金劃付至債券持有人指定的銀行賬戶，到明年一季度不存在未兌付的境外美元債。據內媒報道指，世茂集團已經邀請民生信託相關人士，明日到上海世茂總部，商談相關產品展期事宜。

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世茂股份發行的「19世茂G1」周二跌至上市新低後，周四反彈近11%；但「19世茂01」周三跌24%曾觸發盤中臨時停牌，周四則輕微走低1.3%。

摩通日前發表報告，下調世茂及世茂服務評級，指世茂服務最新收購同系物管項目是危險訊號。市場憂慮物管股成內房「提款機」，內房股、物管股周初曾爆跌浪。世茂周二急跌19.9%；世茂服務周二挫32%。兩股全日合共蒸發近108億元市值。

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傳許世壇下放部分管理權限

另外，內地傳媒引述消息指，世茂調整集團總部架構，大股東許榮茂兒子、世茂副主席兼總裁許世壇下放部分管理權限，交給具備一線區域管理經驗的管理層。

世茂日前已公布晉升謝琨為執行董事，多個大運營下屬的集團相關職能中心負責人將向謝琨匯報。

面對股價急趺，世茂發言人回覆媒體指，公司已經準備「18滬世茂MTN003」的償債資金，債券將如期兌付。 彭博匯總數據顯示，「18滬世茂MTN003」存續金額為3000萬元人民幣，但仍無阻世茂止跌。

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世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務 世茂系股債急跌 集團強調經營一切正常【下一頁】

世茂服務周一收市後公布，擬以16.53億元人民幣，收購在上海掛牌的世茂股份（600823）在內地的物業管理服務業務及相關增值服務。由於世茂股份乃世茂集團的附屬公司，遂構成關聯交易，須獨立股東批准。

摩通下調評級

摩通發表報告指，世茂服務收購世茂集團子公司下的世茂物業管理業務，顯示世茂流動性緊張，同時也是公司治理的危險訊號，因其把物業管理的現金流轉移到開發商層面。該行決定下調世茂集團和世茂服務評級至「減持」，同時下調融創服務評級至 「減持」，並對恒大 （03333） 、融創中國 （01918） 、中國奧園 （03883） 、禹洲集團 （01628） 和富力地產 （02777） 保持審慎。

報告同時稱，中國中央經濟工作會議對於地產並沒有具體的政策措施，雖然政策傾向於寬鬆方向，但是並沒有看到180度的轉彎。

（第二版更新信託擬展期消息；第三版更新上交所詢問；第四版更新國通信託聲明）