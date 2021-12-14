▲ 【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團快完成14億美元私募融資 優先考慮香港上市

李澤楷旗下富衛集團年內申請美國上市，惟傳出遇上美國監管阻力，重新考慮上市地。據市場消息，富衛集團現時優先考慮於明年初改在香港申請上市，而富衛集團快將完成新一輪14億美元私募投資者融資，較富衛集團早前傳出IPO集資20億至30億美元近一半。



接近交易人士表示，參與是次富衛集團私募融資協議，包括退休服務公司雅典娜控股的子公司阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金CPP Investments 及瑞士再保險（Swiss Re）等，私人配售預計會在2021年12月完成，以現金方式認購富衛將發行的新普通股。

據悉，富衛將使用所得款項支持增長以及降低槓桿。

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消息人士指，富衛取得新投資者阿波羅、CPP Investments，也有現有投資者瑞士再保險參與，顯示市場對公司的投資信心和長期承諾，認同富衛商業模式同潛力，並預計富衛其後IPO集資，可專注用作資助業務增長的計劃

富衛集團今年首3季新業務價值 （VNB）增長43%，較區內主要保險商友邦保險 （01299） 的15%。單計第三季度，富衛新業務價值 （VNB）按年增長21%。

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