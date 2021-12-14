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【新股IPO】李澤楷旗下富衛快完成14億美元私募融資、李嘉誠基金會撐場　優先考慮香港上市

股市 12:43 2021/12/14

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【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團快完成14億美元私募融資　優先考慮香港上市

李澤楷旗下富衛集團年內申請美國上市，惟傳出遇上美國監管阻力，重新考慮上市地。據本報所得市場消息，富衛集團現時優先考慮於明年初改在香港申請上市，而富衛集團快將完成新一輪約14億美元私募投資者融資，相當於富衛集團IPO預計集資20億至30億美元近一半。
 
富衛最新公布14.25億美元私募融資協議計劃，參與認購富衛集團新發行股份的，包括退休服務公司雅典娜控股旗下阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金CPP Investments 及瑞士再保險（Swiss Re），區內基金就有菲律賓的Metro Pacific Investments Corporation、泰國匯商銀行。

另外，李澤楷父親李嘉誠創辦的李嘉誠基金會、同屬李澤楷旗下盈科拓展集團也會參與是次融資。

富衛集團私人配售預計會在2021年12月完成。據悉，富衛將使用所得款項支持增長以及降低槓桿。

外電報道指，富衛集團完成此輪融資後，估值約90億美元。

*商湯020上市觸礁 其他新股IPO形勢速覽*【按此速睇】

消息人士指，富衛取得新投資者阿波羅、CPP Investments，也有現有投資者瑞士再保險參與，顯示市場對公司的投資信心和長期承諾，認同富衛商業模式同潛力，並預計富衛其後IPO集資，可專注用作資助業務增長的計劃

富衛集團今年首3季新業務價值 （VNB）增長43%，較區內主要保險商友邦保險 （01299） 的15%。單計第三季度，富衛新業務價值 （VNB）按年增長21%。

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*

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記者：麥德銘

港股 IPO 李澤楷 富衛保險

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