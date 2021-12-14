【元宇宙】Fb母企收購美國地區銀行Meta Financial商標　或有意開拓元宇宙金融業務

▲ 社交平台Facebook母企近日公佈以6000萬美元收購美國地區銀行Meta Financial的商標資產。

社交平台Facebook母企自12月1日起改名為Meta Platforms，公司近日公佈以6000萬美元收購美國地區銀行Meta Financial的商標資產。雖然Facebook未有宣佈具體計劃，但此舉似乎反映公司有意進軍元宇宙金融業務。

Facebook今年10月宣佈，計劃將公司名稱由Facebook更改為Meta Platforms，簡稱為Meta，以反映對元宇宙（metaverse）的專注。元宇宙是指將虛擬空間與現實空間結合的線上3D虛擬環境，用家可利用VR及AR裝置體驗當中環境。

*舜宇光學2382也可炒元宇宙概念？手機設備股明年有前景？*【按此速睇】

金融界近期開始將元宇宙融入業務，個別南韓金融機構甚至將元宇宙納入其業務模式當中，例如開設元宇宙平台，供客戶在元宇宙空間享用不同金融服務，包括參與線上投資講座，藉此吸引年輕世代成為客戶。

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*

更多美股新聞

相關文章﹕

【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 用戶可創立虛擬分身

【攜手合作】Meta夥微軟發展元宇宙辦公室 Workplace功能將與Teams整合

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】