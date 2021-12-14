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【華為動向】華為旗艦摺機P50 Pocket　將於12月23日發布

科技 10:37 2021/12/14

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結合華為官方的宣傳海報（左）和日前的渲染圖，該款華為P50 Pocke可能有別於此前傳聞採用上下翻摺的Mate V摺機，會是一款垂直翻摺的機款。

近日有關華為將會在12月23日舉行華為冬季發佈會的消息不斷，華為官方終於今早正式確認舉行日期，並指將推出一款P系列全新機款「華為P50 Pocket」。

早前有消息指華為將於會上公佈多款新產品，包括摺機Mate V。惟根據官方的宣傳海報，該款華為P50 Pocket可能有別於此前傳聞採用上下翻摺形式的Mate V摺機，將會是一款垂直翻摺的機款，並有白色和金色兩款配色。

【華為新品】華為首款配血壓計功能智能手錶　HUAWEI Watch D傳月底發表

【華為動向】華為中環街市設智能生活館　展示HarmonyOS互聯技術（多圖）

將搭載麒麟9000芯片　圓形副屏幕顯示時間

另綜合早前消息，華為P50 Pocket摺機將為旗艦定位，搭載驍龍888芯片或麒麟9000芯片，主要面向追求時尚的女性用戶。而華為P50 Pocket的渲染圖還顯示，其背機的雙圓環分別為3主攝鏡頭配上閃光燈的組合，以及可以簡單顯示時間、天氣、通知等訊息的副屏幕。

【智能手機】蘋果iPhone成功超越華為　內地手機市佔率達22%排名首位

責任編輯：張寶燕

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