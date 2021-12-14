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【教育股風暴】楓葉教育復牌　盈轉虧全年蝕逾30億元人幣　核數師持保留意見

股市 09:51 2021/12/14

分享：

楓葉教育復牌，全年虧損31.24億元，且核數師對業績持保留意見。

楓葉教育 （01317） 開市前公佈業績，並宣佈復牌。公司自12月1日起停牌，以待刊發集團截至8月底止年度之經審核年度業績。公司全年收入21.51億元（人民幣，下同），按年升40.7%。全年虧損31.24億元，去年全年純利5.09億元。每股虧損105.27分，不派末期息。

受影響學校淨虧損約24.52億元人民幣 【下一頁】

業績提到，國務院今年5月頒佈《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》，條例使楓葉教育對經營營辦義務教育的民辦學校及非營利性幼兒園的聯屬實體的控制，存在重大不確定性及限制，與受影響學校的合約安排，在條例於9月生效後被視為不可強制執行。集團又稱，今年8月底失去對受影響學校的控制權，受影響學校亦終止入賬公司截至8月底止年度之綜合財務報表。

另外，獨立核數師於業績中指出，無法就楓葉教育期內的綜合財務報表發表意見。獨立核數師解釋，集團期內來自持續經營業務的淨虧損約6.72億元，來自終止經營業務，即受影響學校的淨虧損約24.52億元，而流動負債淨額約為6億元。今年8 月31日，集團借款總額約26.29億元，其中25.47億元將於8月底起12個月內到期償還；加上集團於8月底的現金及現金等價物約7.39億元。獨立核數師表示，此等狀況連同其他事宜，表明存在重大不確定因素，可能引致對集團持續經營的 能力產生重大疑慮。

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【教育股風暴】楓葉教育預告明起停牌　以待刊發年度業績　股價大插逾1成

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港股 業績公布 復牌 楓葉教育（01317） 教育股 停牌

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