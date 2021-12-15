【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）

美國聯儲局展開一連兩日的議息，並將於香港時間周四凌晨公布議息結果，市場繼續觀望，美滙指數撲向97水平，美債息上升，反映市場預期儲局收水力度增加，美國科技股下跌，不過，夜期在阿里巴巴美股抽升帶動下，收市升30點，收報23628點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.85 +0.7% 美團ADR 246.18 0.0% 騰訊ADR 458.74 -0.2% 小米ADR 18.33 -0.6% 阿里巴巴美股 123.44 +4.0%

北水全日吸資17億元，為連續第15個交易日淨流入港股。北水買入青啤 （00168） 、華寶國際 （00336） 及騰訊 （00700） 分別4.9億、3.5億及2.5億元；沽出小米 （01810） 、東岳 （00189） 分別1.8億元。夜期跌94點。

北水走勢

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Omicorn變種病毒陰霾下，道指周一跌320點，港股承接美股低開逾200點，恒生指數開報23693點，跌260點，全日走勢反覆向下，尾市曾跌近400點。恒生指數收報23635點，跌318點，成交1199.9億元。恒生科技指數跌2.3%，報5884點。內房物管股挫，世茂 （00813） 跌近兩成；世茂服務 （00873） 跌32%，齊齊破底；區塊鏈概念股逆市升，火幣科技 （01611） 飈升近55%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹（立即收看）

即市走勢︰

【03：00】收市升30點，收報23628點

【22：51】夜期跌20點

【16：10】恒生指數收報23635點，跌318點，成交1199.9億元。恒生科技指數跌2.3%，報5884點。內房物管股挫，世茂 （00813） 跌近兩成；世茂服務 （00873） 跌32%，齊齊破底；區塊鏈概念股逆市升，火幣科技 （01611） 飈升近55%。

【16：00】恒生指數U盤前跌350點，報23603點。

【15：32】世茂 （00813） 尾市跌兩成，破底低見5.63元；世茂服務 （00873） 跌逾32%，破底低見4.74元。

【15：19】恒指短綫低位反彈約100點，最新報23670點，跌283點。

【15：12】阿里巴巴 （09988） 尾市跌逾2%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 跌近1%。

【15：09】恒指尾市跌幅擴大至近400點，恒指報23562點，跌392點。科指跌2.6%，報5868點。

【15：01】內地股市下跌，上證、深證跌0.5%；創業板指跌近0.1%。

【14：58】花樣年 （01777） 抽升一成，高見0.355元。

【14：40】小米 （01810） 跌逾4%，破底低見18.38元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌0.7%。

【14：47】世茂服務 （00873） 愈跌愈有，最新跌31%，破底低見4.88元。

【14：37】【內房危機】內房物管股新跌浪、世茂服務急挫3成 許世壇傳下放權限、摩通：世茂系內併購危險先兆

【14：23】恒大汽車 （00708） 午後跌15%，低見2.48元；恒大物業 （06666） 跌逾12%，破底低見2.9元；恒大 （03333） 跌8%，破底低見1.57元。

【14：12】特步 （01368） 升幅擴大至逾13%，高見12.56元。

【14：10】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至5%，低見273.4元。

【14：09】恒指跌近350點，報23615點，跌339點；科指跌2.3%，報5886點。

【14：08】【2022展望】貝萊德智庫：對明年中資股維持小幅「戰略性增持」 料美國明年開始加息但對通脹包容度更高

【13：41】世茂服務 （00873） 跌幅擴大至29%，破底低見5.05元；世茂 （00813） 跌14%，破底低見6.07元。

【13：22】疫苗股逆市造好，康希諾生物 （06185） 升逾4%；復星醫藥 （02196） 升逾2%；國藥 （01099） 升0.6%。

【13：15】火幣科技 （01611） 升三成，重上9元水平；歐科雲鏈 （01499） 升逾12%；雄岸科技 （01647） 升逾8%。

【13：10】融創 （01918） 午後跌幅擴大至近一成，低見12.72元。

【13：06】小米 （01810） 跌逾3%，破底低見18.6元。小米集團公關部總經理王化在其個人社交平台稱，小米沒有雙線造車規劃。

【13：03】【重拳監管】中消協測評50款App如何註銷賬號 阿里騰訊美團滴滴被指存不同問題

【13：00】恒指午後初段跌約305點，報23649點；科指跌1.9%，報5904點。

【12：40】恒指黑期跌約354點，報23653點。

【12：02】【濠賭股】金沙永利美高梅3大美資賭牌牌主跌7% 惠譽列金沙入負面觀察名單

【12：00】恒生指數半日跌301點，報23653點，成交634億元。恒生科技指數跌近2%，報5903點。ATM跌逾1%；濠賭股、內房物管股下挫，體育用品股逆市揚。

【11：43】火幣科技 （01611） 升幅擴大至23%，高見8.5元，成交1664萬元。

【11：39】恒指中午收市前跌約313點，報23640點；科指跌2.1%，報5897點。

【11：30】上證半日跌0.3%；深證跌0.2%；創業板指升0.1%。

【11：18】【內房危機】花樣年澄清與子公司無被接管 股價仍挫逾3%

【11：10】內房股跌幅擴大，中海外 （00688） 跌逾3%；潤地 （01109） 跌逾4%；雅居樂 （03383） 破底跌一成；融創 （01918） 跌逾7%；世茂 （00813） 破底跌逾12%。

【11：06】長盈 （00689） 升逾七成，高見0.033元，成交419萬元。

【10：59】體育用品股逆市揚，其中特步 （01368） 升逾9%；李寧 （02331） 升逾1%；安踏 （02020） 升0.2%。

【10：53】【互聯網監管】微博遭網信辦罰款300萬元人民幣 股價今早曾挫逾8%

【10：52】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾7%，低見426.6元；快手 （01024） 跌逾4%，低見82.6元。

【10：51】電力股回軟，潤電 （00836） 跌逾3%；中國電力 （02380） 跌近2%；龍源電力 （00916） 跌0.8%。

【10：50】大市跌近300點，恒指報23661點，跌293點；科指跌2.1%，報5898點。

【10：47】【內房危機】內房物管股齊挫、世茂系恒大系齊挫 摩通：世茂服務收購同系項目屬危險訊號

【10：38】【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團快完成14億美元私募融資 優先考慮香港上市

【10：27】吉利 （00175） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌近3%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌約4%；恒大汽車 （00708） 跌11%。

【10：21】雍禾醫療 （02279） 上市翌日，股價逆市升6%，高見17.7元。

【10：10】太陽城集團 （01383） 逆市升17%，高見0.149元；凱升 （00102） 升逾5%，高見0.15元。

【10：08】區塊鏈概念股個別發展，火幣科技 （01611） 逆市升近6%；歐科雲鏈 （01499） 跌0.4%；美圖 （01357） 跌近2%。

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【10：04】易鑫 （02858） 公布第三季度，其汽車融資交易包括新乘用車及二手乘用車總數為約14萬宗，較同期增長約27%，易鑫股價今早升兩成，高見1.68元。

【09：56】濠賭股下跌，藍籌股銀娛 （00027） 跌逾2%；金沙 （01928） 跌半成。另外，永利 （01128） 跌逾7%，破底低見5.71元；美高梅 （02282） 跌逾4%，破底低見4.44元；澳博 （00880） 跌逾2%；新濠 （00200） 跌逾3%。

【09：54】【教育股風暴】楓葉教育復牌 盈轉虧全年蝕逾30億元人幣 核數師持保留意見

【09：49】內房下跌，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌4%；碧桂園 （02007） 跌0.8%；雅居樂 （03383） 跌逾9%，破底低見4.26元；融創 （01918） 跌近半成。

【09：46】【新股IPO】順豐同城低開7%後跌幅擴大至一成 每手帳面暫蝕320元

【09：44】恒大系下挫，恒大 （03333） 跌逾7%，破底低見1.59元；恒大物業 （06666） 跌逾8%，破底低見3元；恒大汽車 （00708） 跌逾4%。

【恒大3333】恒大許家印夫婦上周被大手斬倉後 逾2.2億股隨即被解除抵押

【09：42】恒指最新跌約230點，報23724點；科指跌1.5%，報5930點。

【09：39】中鋁國際 （02068） 逆市再升逾2%，高見3.64元。

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【09：37】中移動 （00941） 早段升幅擴大至1%，高見46.95元。

【09：35】世茂 （00813） 跌7%，破底低見6.55元；世茂服務 （00873） 跌一成，破底低見6.28元。世茂服務宣布以16.5億元人民幣，收購上海世茂的物業管理服務業務、資產及負債。

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【09：32】華寶國際 （00336） 昨挫逾兩成後，股價今早反彈半成，高見14.78元。

【09：30】順豐同城 （09699） 首掛開報15.2元，較招股價16.42元低7.4%，每手帳面蝕244元。

【09：26】微博 （09898） 低開近半成，開報231.2元再創上市後新低。

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【09：24】楓葉教育 （01317） 復牌低開13.8%，開報0.75元破底。楓葉教育公布截至今年8月31日止年度由盈轉虧損31.2億元人民幣。

【09：21】恒生指數開報23693點，跌260點。恒生科技指數跌1.4%，報5938點。美團 （03690） 跌2%；騰訊 （00700） 跌逾1%；中移動 （00941） 靠穩升0.1%，滙豐 （00005） 跌2%；友邦 （01299） 跌近2%。

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【09：13】期指開報23670點，跌347點或1.4%。

【08：48】順豐同城 （09699） 今日掛牌，昨暗盤下跌，其中富途暗盤收報15.78元，跌3.9%，一手200股帳面虧損128元。

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【08：40】恒指黑期跌約260點，報23746點；道指期貨升54點，報35705點。

【08：26】【中移動回A】中移動擬公開發行不超過8.457億股A股 料全年淨利潤增6%至8%

【07：45】電子煙概念股華寶國際昨挫逾兩成 除擬分拆業務及配股外未知悉波動原因

【07：45】港股ADR收報23683點，跌270點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.33元，較港收市價低0.77元或1.7%；騰訊 （00700） ADR折合報460.15元，較港收市價低6.45元或1.4%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.21元，較港收市價低1.89元或1.6%。

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【07：30】英國出現首宗Omicron死亡個案，加上聯儲局議息前夕，美股周一顯著回吐。道指收市挫320點或0.89%，報35650點。標指跌0.91%，報4668點。納指挫1.39%，收市報15413點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點 中概股又急跌 北水續吸33億元撑港股（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩