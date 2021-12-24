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【中移動回A】中移動A股19家戰投名單出爐　國壽、京東等亦有參與

股市 10:39 2021/12/24

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中移動 （00941） （滬：600941）昨日（23日）公布A股IPO戰略配售結果，19家戰略投資者獲配數量共計4.22億股，約佔綠鞋前公司本次發行總量的49.9%，合計認購金額達243億元人民幣。

中移動A股IPO的戰略投資者包括國家級投資平台、大型央企、知名保險機構、互聯網公司、大型跨國企業及境外主權財富基金等。當中社保基金、國調基金、國新投資、國家集成電路產業投資基金二期、中非發展基金、中文投基金等國家級投資平台合計獲配1.41億股，佔比33.33%。

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國家電網、國家能源集團、中國電科、中國一汽、國投公司、中國能建等大型央企，合計獲配1.37億股，佔比32.51%。中國人壽 （02628） （滬：601628）、中國人保（滬：601319）、太平人壽、中郵人壽等大型保險機構，合計獲配1.13億股，佔比26.75%。另外，京東 （09618） 、正大集團、文萊投資局等境內外企業和國際主權基金的參與。

A股網上有效申購806倍 中籤率約0.12%

中移動日前公布A股發行認購情況，網上初步有效申購倍數約1384.66倍，由於超過150倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，包含超額配售部分的網上發行最終發行股數為4.36億股，連同超額配售部分，回撥後網上發行中籤率約0.12%，有效申購倍數為805.68倍。

中移動早前已宣布，A股發行價格定為每股57.58元（人民幣，下同），總共發行8.457億股人民幣股份（行使超額配售選擇權前）至9.7265億股人民幣股份（若全額行使超額配售選擇權），集資額達487億至560億元。

中移動A股57.58元定價，相對中移動港股最新價46.5元，溢價逾50%。

中移動董事長楊杰稱，已制定《中國移動有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後三年內穩定公司A股股價預案》，授權聯席主承銷商行使綠鞋機制，運用資金保障A股上市後的後市穩定。

*中移動 （00941） 現價息率逾7厘　買賣策略點睇？*【按此速睇】

中移動1990年代香港上市 「紅籌股」令回A路長

中移動90年代以紅籌股方式上市，由於上市實體並非內地註冊，令回A上市之路長逾20年，楊杰表示，過去一直有研究回A，認為近年來內地資本市場出台一系列政策，為紅籌企業回歸提供政策支持，相信公司主要經營地在境內，回A上市有助於發展。

中移動表示，是次募集資金將圍繞「新基建、新要素、新動能」，扣除發行費用後將全部用於與公司主營業務相關的項目，包括5G 精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

中移動對2021年度業績進行了預計，預計年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元人民幣，按年升10%至11%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為1143.07億元至1164.64億元人民幣，按年增長約為6%至8%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為1072.85億元至1093.28億元人民幣，升為5%至7%。

【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

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責任編輯︰梁浩碩

港股 中國移動（00941） A股

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