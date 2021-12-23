【中移動回A】中移動A股網上有效申購806倍　中籤率約0.12%

中移動 （00941） （滬：600941）公布A股發行認購情況，網上初步有效申購倍數約1384.66倍，由於超過150倍，發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制，包含超額配售部分的網上發行最終發行股數為4.36億股，連同超額配售部分，回撥後網上發行中籤率約0.12%，有效申購倍數為805.68倍。

中移動A股發行價格定為每股57.58元（人民幣，下同），總共發行8.457億股人民幣股份（行使超額配售選擇權前）至9.7265億股人民幣股份（若全額行使超額配售選擇權），集資額達487億至560億元。中移動A股57.58元定價，相對中移動港股上日收市價46.35元，溢價約52%。

中移動港股今早半日升0.4%，暫報46.55港元，成交2.6億港元。

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中移動董事長楊杰稱，已制定《中國移動有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市後三年內穩定公司A股股價預案》，授權聯席主承銷商行使綠鞋機制，運用資金保障A股上市後的後市穩定。

中移動1990年代香港上市 「紅籌股」令回A路長

中移動90年代以紅籌股方式上市，由於上市實體並非內地註冊，令回A上市之路長逾20年，楊杰表示，過去一直有研究回A，認為近年來內地資本市場出台一系列政策，為紅籌企業回歸提供政策支持，相信公司主要經營地在境內，回A上市有助於發展。

中移動表示，是次募集資金將圍繞「新基建、新要素、新動能」，扣除發行費用後將全部用於與公司主營業務相關的項目，包括5G 精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

中移動對2021年度業績進行了預計，預計年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元人民幣，按年升10%至11%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為1143.07億元至1164.64億元人民幣，按年增長約為6%至8%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為1072.85億元至1093.28億元人民幣，升為5%至7%。

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責任編輯︰梁浩碩