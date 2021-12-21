【中移動回A】中移動A股發行價每股57.58元人民幣　較H股溢價約52%

中移動 （00941） 公布，完成向詢價對象進行的初步詢價後，公司將按發行價格每股57.58元人民幣，發行8.457億股人民幣股份（行使超額配售選擇權前）至9.7265億股人民幣股份（若全額行使超額配售選擇權）。中移動A股57.58元人民幣發行價，相對本港H股上日收市價46.35元，溢價約52%。

*中移動 （00941） 發A股欲跟進應吼哪個價位？*【按此速睇】

此次募集資金將圍繞「新基建、新要素、新動能」，扣除發行費用後將全部用於與公司主營業務相關的項目，包括5G 精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

中移動對2021年度業績進行了預計，預計年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元人民幣，按年升10%至11%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為1143.07億元至1164.64億元人民幣，按年增長約為6%至8%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為1072.85億元至1093.28億元人民幣，升為5%至7%。

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*

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責任編輯︰梁浩碩