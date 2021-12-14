【中移動回A】中移動擬公開發行不超過8.457億股A股　料全年淨利潤增6%至8%、股價逆市靠穩升0.1%

中移動 （00941） 獲中國證監會核准A股IPO批文。中移動公布，擬公開發行不超過8.457億股A股普通股，即不超過本次發行後公司已發行股份總數的3.97%，未計及行使超額配售選擇權。中移動股價逆市靠穩，開報46.4元，升0.1%，成交8894萬元。

此次募集資金將圍繞「新基建、新要素、新動能」，扣除發行費用後將全部用於與公司主營業務相關的項目，包括5G 精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

中移動對2021年度業績進行了預計，預計年度營業收入約為8448.77億元至8525.58億元人民幣，按年升10%至11%；歸屬於母公司股東的淨利潤約為1143.07億元至1164.64億元人民幣，按年增長約為6%至8%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤約為1072.85億元至1093.28億元人民幣，升為5%至7%。

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責任編輯︰梁浩碩