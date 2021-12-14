【開市9點半】騰訊突急研派中期息　分析背後考慮

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騰訊 （00700） 突然公布研派中期股息，引起市場的關注，究竟騰訊背後的考慮是甚麼？最簡單的看法是派股息撑股價，另外是股價無增長下，受到股東要求派息的壓力；不過，最悲觀的看法，是騰訊看淡行業前景，在坐擁龐大的現金下，缺乏投資項目，轉而直接派發股息。騰訊ADR折算收報460.12港元，較港收市價低1.4%。

內地科技股的監管，在中央經濟工作會議後，未見放鬆跡象，資本的跨界擴張，針對平台壟斷、競爭失序等問題，昨官媒再提出為資本設置「紅綠燈」，遏制資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展。無論是國有還是民營，內資還是外資，都是社會主義市場經濟的重要組成部分，在推動經濟發展的同時，最終都應服務於人民美好生活，提升人民福祉。

另外，內地已有半年停批新的手機遊戲版號，遊戲商要獲得版號，才可以向用戶收錢，否則，只能推試版的遊戲，以維持server及員工的運作，但限制了盈利收入。若內地拖慢審批，縱使遊戲商加大投資，亦隨時血本無歸。

加上網企已不斷傳出裁員、改組業務的消息，例如不再涉足教育行業，亦反映網企已步入嚴冬。所以網企派發手上現金，反而未必是好事。

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港股ADR及美股收市情況：

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記者：譚志偉