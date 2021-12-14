升學顧問：85%內地客擬送子女赴港升學 獲「八大」錄取內地生人數不跌反升

疫情下中港兩地多時未通關，來港的內地人數目大減，但仍有不少內地家長提早安排子女赴港入讀私營學校或國際學校等，而這趨勢明顯愈趨「年輕化」。美聯移民顧問透過微信及微信群組訪問旗下內地客戶，結果發現有85%受訪者表示，會考慮讓子女赴港升學；近75%調查對象指，考慮入讀本港的國際或私立學校，反映內地家長願花巨資投入子女教育。

美聯移民顧問於12月1至4日，透過微信及微信群組訪問旗下內地客戶有關子女在港升學意向，合共收到390份回應。當被問及「如閣下有子女，會否打算到香港升學？」時，有高達85%受訪者表明，會考慮讓子女到香港升學。只有15%受訪人士表示「不考慮」。

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美聯升學顧問高級經理朱恩賢表示，內地人一直心儀香港教育環境、制度完善及認受性高，對於日後銜接升讀國內或海外大學大有幫助，故愈來愈多內地客有意及早讓子女到港升學。

朱恩賢認為，這情況可能與近年內地生的學習競爭愈趨激烈有關。參考內地以往的高考數據，每年約1,000萬名內地生參與高考，只有約16%的人獲本科取錄，能進入「211」及「985」重點大學如北京大學、清華大學等的考生僅佔總體近1%至2%。所以不少家長均有意提早讓子女到港升學，既可投入更佳學習環境，亦可為未來到海外升學未雨籌謀，提早鋪路。

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至於另一條問題：「如閣下有子女，會考慮在什麼階段到香港升學？」，37%受訪者表示，會於「大學/大專階段」到港讀書；30%受訪客戶指會於中學階段來港就讀。值得一提的是，選擇「小學」甚至是「幼稚園」的受訪者，分別亦佔17%及16%，即合計有63%受訪人士選擇讓子女於大學或大專時期前來港讀書，比例並不低。



至於受訪者會「考慮讓子女入讀的香港學校類別？」，分別有53%選擇「國際學校」、21%選擇「私立學校」，即合計約74%的受訪客戶願意讓子女入讀資源較優質的學校，反映內地家長願投放巨資於裁培子女教育上。

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朱恩賢相信，內地家長考慮趁子女年幼時來港就讀，同時願意提供資源，讓子女到國際或私立學校入讀，主要是由於內地人向來喜歡香港教育環境及完善制度及國際化教育氛圍有關。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷則指，近年國內學生出國升學較以前困難，故即使「封關」下，「八大」錄取及獲批學生簽証來港內地生人數依然不跌反升，相信未來內地人對於在港升學需求亦將持續增加，料明年獲批學生簽證來港的內地學生人數，將繼續增長逾10%。

鄭天殷表示，內地家長向來心儀香港教育制度，連在「封關」時亦不例外。根據大學教育資助委員會資料顯示，由2017至18年度起計，獲本港「八大」錄取的內地新生總人數持續上揚，由2017至2018年度的3,405人，連升3個年度至2020至21年度的4,168人，增幅逾22%。值得注意的是，其中最受疫情影響而「封關」的2020至21年度，內地新生按年增幅更提速升至約11.6%，屬3個年度之中最高，並在疫情期間依然不跌反升。

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事實上，內地大專生佔香港總學生人數比例，過去多年均呈現上升勢頭。並由回歸前，即96至97年度僅佔香港總學生數目約0.9%，多年來一直穩步上升，增至最新2020至21年度佔比約13.4%，除了同步反映內地生赴港讀書的上升趨勢，亦印証香港的教育環境對內地家長與學生的吸引力。

此外，按照香港入境處年報資料，自2017年起，獲批學生簽證來港的內地學生人數，同樣連續3個年度節節上升，而且每年增幅均錄得雙位數，由2017至18年度錄得的20,361人，持續增至2020至21年度的32,332人。單以這2個年度相比，期內增幅高達59%；若以每個年度計，每年增幅分別約22%、16%、12%。



鄭天殷認為，國內人對來港升學需求殷切，封關期間來港讀書意慾仍有所上升，假如疫情進一步消減，中港恢復正常通關，於本港讀書升學的需求有機會大幅攀升。她總結指，雖則本港學齡人口減少，但其實學齡人口結構上，絕對是變數甚大，可能當重新通關後，適齡學童會大幅增加，故建議政府於「殺校」步伐上放慢，而且應更加審慎，方便日後在政策上可更彈性處理。

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記者：陳詠妍