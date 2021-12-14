【Bitcoin】比特幣急瀉6%　退守47000關　分析師指憂儲局緊縮周期

▲ 【Bitcoin】比特幣暫跌5%、報47374美元 分析師質疑對沖通脹能力

比特幣（Bitcoin）連續5個星期下跌。比特幣最近24小時跌6.3%，報47056美元。而其他加密貨幣同樣下跌，以太幣報3808美元，暫跌8.2%，Solana報158美元，跌8.9%。消息面上，加密貨幣交易所AscendEX表示，公司熱錢包遭到黑客攻擊，導致安全漏洞，估計損失約7700萬美元。被盜資金分佈在三個鏈上，分別為以太幣（6000萬美元）、幣安智能鏈（920萬美元）和Polygon（850萬美元）。

美國早前公布的11月份消費物價指數（CPI）攀升至40年來最大升幅，美聯儲將於14日（二）和15日（三）舉行為期2天的會議，市場預計央行將把結束買債時間從2022年中提前至2022年3月，並預計將由明年開始加息。

分析師料聯儲局緊縮周期 促加密貨幣加快被拋售

假設比特幣是對抗通脹的數字黃金，那麼美元加息，比特幣應該下跌。外匯經紀公司Oanda的高級市場分析師Edward Moya表示，如果金融市場越來越緊張，聯儲局可能會有一個積極的緊縮周期，而首先被拋售的將會是表現最好的資產，也就是許多交易者投資的加密貨幣。

Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，隨著比特幣發展日漸成熟，波動性會緩解的想法並沒有真正實現，波動是致命的，它的其他假設屬性，比如對沖通脹，似乎是虛假的。

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編輯：曾樂詩