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【納指換馬】Lucid、Airbnb等6隻美股將入納指　周五收市後生效　Lucid早段升逾5%

股市 22:41 2021/12/13

分享：

Lucid、Airbnb等6隻美股成納指新貴　周五收市後生效

納指將換馬，6隻美股於周五（17日）收市後納入納斯達克100指數，包括電動車初創Lucid（美︰LCID）、Airbnb（美：ABNB）、Fortinet、Palo Alto Networks（美：PANW）、Zscaler（美：ZS）、Datadog（美：DDOG）。

受消息刺激，Lucid於美股盤前曾升逾7%，甫開市升逾5%，現報39.69美元，市值約640億美元。Lucid於今年7月透過特殊項目公司（SPAC）上市。

是次換馬，6隻被剔走股份分別為CDW Corp（美：CDW）、Fox Corp（美：FOXA）、Cerner Corp （美：CERN）、Check Point Software Technologies Ltd （美：CHKP）、攜程集團（美：TCOM）及Incyte Corp（美：INCY）。

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相關文章：【美股焦點】電動車初創Lucid擬發行17.5億美元可轉換優先債　股價現跌約8%

【2022展望】大摩：明年美股下跌機率達6成　料標指跌至4400點

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