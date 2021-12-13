【納指換馬】Lucid、Airbnb等6隻美股將入納指　周五收市後生效　Lucid早段升逾5%

▲ Lucid、Airbnb等6隻美股成納指新貴 周五收市後生效

納指將換馬，6隻美股於周五（17日）收市後納入納斯達克100指數，包括電動車初創Lucid（美︰LCID）、Airbnb（美：ABNB）、Fortinet、Palo Alto Networks（美：PANW）、Zscaler（美：ZS）、Datadog（美：DDOG）。

受消息刺激，Lucid於美股盤前曾升逾7%，甫開市升逾5%，現報39.69美元，市值約640億美元。Lucid於今年7月透過特殊項目公司（SPAC）上市。

是次換馬，6隻被剔走股份分別為CDW Corp（美：CDW）、Fox Corp（美：FOXA）、Cerner Corp （美：CERN）、Check Point Software Technologies Ltd （美：CHKP）、攜程集團（美：TCOM）及Incyte Corp（美：INCY）。

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