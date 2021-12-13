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【Tesla】馬斯克獲時代雜誌評為2021年風雲人物 其影響力超越地球延伸到太空

股市 22:38 2021/12/13

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【Tesla】馬斯克獲時代雜誌評為2021年風雲人物 其影響力超越地球延伸太空

特斯拉（TESLA，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）獲時代雜誌（TIME）評選為2021年風雲人物。時代雜誌表示，馬斯克的影響力已經超越了地球，延伸到太空，而這位備受爭議的億萬富翁同時掌管著Tesla和SpaceX，並計劃建造他所謂的「未來派諾亞方舟」。

世界首富沒有房子，最近一直在變賣財產，利用太陽將衛星送入軌道；駕駛著自己創造的汽車，而這輛車不再使用汽油，並幾乎不需要司機；它輕輕一揮手指，股市就會暴漲或暴跌；他的每句話都會吸引一大群粉絲；他夢想跨越地球，到達火星。

時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，不論獲選人或團體的影響力是正面或負面，都代表他對過去12個月內的事及世界具有重大影響。而去年獲選年度風雲人物的是現任美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

*Tesla（TSLA.US）調整至近1000美元　現價可買入嗎？*【按此速睇】

相關報道：【TSLA】Tesla據悉暫停接受北美以外地區Model S/X新訂單

【Tesla】馬斯克、Cathie Wood周四齊出貨　Tesla周五盤前跌1%穿1000美元、馬斯克連續5周沽貨

瑞銀：2022年還是沒有對手能接近Tesla 目標價1000美元

 

美股 美國 SpaceX 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克

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