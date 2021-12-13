【Tesla】馬斯克獲時代雜誌評為2021年風雲人物 其影響力超越地球延伸到太空

▲ 【Tesla】馬斯克獲時代雜誌評為2021年風雲人物 其影響力超越地球延伸太空

特斯拉（TESLA，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）獲時代雜誌（TIME）評選為2021年風雲人物。時代雜誌表示，馬斯克的影響力已經超越了地球，延伸到太空，而這位備受爭議的億萬富翁同時掌管著Tesla和SpaceX，並計劃建造他所謂的「未來派諾亞方舟」。

世界首富沒有房子，最近一直在變賣財產，利用太陽將衛星送入軌道；駕駛著自己創造的汽車，而這輛車不再使用汽油，並幾乎不需要司機；它輕輕一揮手指，股市就會暴漲或暴跌；他的每句話都會吸引一大群粉絲；他夢想跨越地球，到達火星。

時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，不論獲選人或團體的影響力是正面或負面，都代表他對過去12個月內的事及世界具有重大影響。而去年獲選年度風雲人物的是現任美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

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