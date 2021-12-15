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【香港創科】德勤：80%受訪企業指高生活成本為港人才外流主因　三原因適合初創發展

新經濟追蹤 15:00 2021/12/15

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【香港創科】德勤：80%受訪企業指高生活成本為港人才外流主因　三原因適合初創發展

德勤發表2021年「香港高科技高成長項目」研究報告，80%受訪企業家表示，香港高生活成本為人才外流的主要因素。德勤香港高科技高成長項目主管合夥人羅遠江指，香港必須努力培養人才，吸引和留住世界各地人才，同時深入校園講解，讓學生多了解政府對初創企業的支緩。

研究報告亦反映，大部分受訪者認為香港是一個適合初創企業發展的優秀地區，原因是，1）背靠中國發展2）擁有東南亞市場機遇3）本港成熟金融體系和法制。

羅遠江表示，今次參加項目的公司收入有下降趨勢，過去3年平均收入增長率為226%，較2019年下跌131%，近46%創科企業收入介乎1000萬至5000萬元之間，較2019年只得21%有所上升，反映香港創科企業日趨成熟。本港創科企業第一產業分佈中，以互聯網為首，其次為軟件；第二產業再細分下則以電子商貿和互聯網領先。

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*

德勤中國指，賣地收入減將加大地方財政壓力【下一頁】

今年本港有3755間初創企業  未來看好3大範疇

2021年本港有3755間初創企業，按年升11.8%，當中大部分為金融科技、電子商貿、物流為。羅遠江形容，這些初創企業在傳統香港優勢下再搭載創新和應用科技發展，末來料生物科技丶人工智能（AI）和金融科技會帶領香港經濟發展。

另外，有4間本地企業入選中國50強企業，分別為為亞洲第一僱傭中心（Asia Top Loyalty）、CHAIN Technology Development、sirnaomics advancing RNAi Therapeutics 以及思謀科技（SmartMore）。

本港創投投額達創新高 

羅遠江表示，本港創投（venture capital）有非常好的勢頭，今年越來越多投資者對科創企業感興趣，全年創投金額達287億元，分別投資45個項目，創香港紀錄新高。

德勤香港高科技高成長公司排行榜

排名 公司名稱 創科類別 收入增長比率（%）
1 AsiaTop Loyalty Limited 忠誠系統 2095
2 Chain Technology Development Co. Limited 綜合管理平台 840
3 Kin Shun Information Technology （Hong Kong） Limited （Zeek） 物流服務 328
4 Starling Labs Limited （SHOPLINE） 新零售 264
5 HelloToby Technology （HK） Limited 全方位服務平台 226
6 HK Decoman Technology Ltd 人工智能改造
平台		 215
7 Set Sail Venture Limited 聊天機器人技術 154
8 Alfred24 Tech HK Limited 物流服務 126
9 Aloha Group Limited 硬件服務 110
10 GoGoChart Technology Limited 通訊技術 102

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記者：曾樂詩

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