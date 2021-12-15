【香港創科】德勤：80%受訪企業指高生活成本為港人才外流主因　三原因適合初創發展

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德勤發表2021年「香港高科技高成長項目」研究報告，80%受訪企業家表示，香港高生活成本為人才外流的主要因素。德勤香港高科技高成長項目主管合夥人羅遠江指，香港必須努力培養人才，吸引和留住世界各地人才，同時深入校園講解，讓學生多了解政府對初創企業的支緩。
研究報告亦反映，大部分受訪者認為香港是一個適合初創企業發展的優秀地區，原因是，1）背靠中國發展2）擁有東南亞市場機遇3）本港成熟金融體系和法制。
羅遠江表示，今次參加項目的公司收入有下降趨勢，過去3年平均收入增長率為226%，較2019年下跌131%，近46%創科企業收入介乎1000萬至5000萬元之間，較2019年只得21%有所上升，反映香港創科企業日趨成熟。本港創科企業第一產業分佈中，以互聯網為首，其次為軟件；第二產業再細分下則以電子商貿和互聯網領先。
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2021年本港有3755間初創企業，按年升11.8%，當中大部分為金融科技、電子商貿、物流為。羅遠江形容，這些初創企業在傳統香港優勢下再搭載創新和應用科技發展，末來料生物科技丶人工智能（AI）和金融科技會帶領香港經濟發展。
另外，有4間本地企業入選中國50強企業，分別為為亞洲第一僱傭中心（Asia Top Loyalty）、CHAIN Technology Development、sirnaomics advancing RNAi Therapeutics 以及思謀科技（SmartMore）。
羅遠江表示，本港創投（venture capital）有非常好的勢頭，今年越來越多投資者對科創企業感興趣，全年創投金額達287億元，分別投資45個項目，創香港紀錄新高。
德勤香港高科技高成長公司排行榜
|排名
|公司名稱
|創科類別
|收入增長比率（%）
|1
|AsiaTop Loyalty Limited
|忠誠系統
|2095
|2
|Chain Technology Development Co. Limited
|綜合管理平台
|840
|3
|Kin Shun Information Technology （Hong Kong） Limited （Zeek）
|物流服務
|328
|4
|Starling Labs Limited （SHOPLINE）
|新零售
|264
|5
|HelloToby Technology （HK） Limited
|全方位服務平台
|226
|6
|HK Decoman Technology Ltd
|人工智能改造
平台
|215
|7
|Set Sail Venture Limited
|聊天機器人技術
|154
|8
|Alfred24 Tech HK Limited
|物流服務
|126
|9
|Aloha Group Limited
|硬件服務
|110
|10
|GoGoChart Technology Limited
|通訊技術
|102
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記者：曾樂詩