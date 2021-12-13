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【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone

科技 20:15 2021/12/13

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綜合外媒報道，蘋果（Apple）早年除了曾與微軟（Microsoft）洽談，在App Store内提供Xbox遊戲而最終沒有結果之外，亦曾與Sony洽談將串流遊戲帶到蘋果裝置。

外媒日前引述Epic Games與蘋果訴訟案的機密文件顯示，蘋果曾曾在2017年與Sony洽談，其Sony的串流遊戲服務PlayStation Now帶到iPhoneiPhone及iPad使用。惟最後雙方並未有更進一步討論，而蘋果已在2019年宣布推出自家遊戲訂閱服務Apple Arcade。

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值得注意的是，綜合外媒報道，蘋果隨後亦阻止了美國半導體公司NVIDIA、微軟、Google以App形式，將各自的串流遊戲服務帶到iOS平台。另外，微軟亦考慮將Xbox平台上3A等級遊戲帶到iPhone、iPad等裝置，惟依然遭蘋果拒絕合作。外界因此推估，蘋果選擇在iOS平台上率先推出多款熱門遊戲，以及提供Apple Arcade遊戲訂閱服務等，是希望擴大在iOS平台的遊戲收入。

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責任編輯：何子澄

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