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【太空睡袋】美研高科技太空睡袋　預防太空人視力衰退問題

科技 10:00 2021/12/14

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不少太空人重返地球後相繼出現視力衰退的問題，為解決太空人因為在太空生活而導致視力衰退，有美國的醫學科研團隊將推出太空人睡袋，睡袋可以減低對太空人的眼球持續造成傷害。

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據外媒Engadget報道指，為治療「太空飛行相關神經眼部症候群」（Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome），美國德克薩斯大學西南醫學中心（UT Southwestern Medical Center）研究人員與美國戶外用品連鎖零售商REI合作，研發新款太空人睡袋。據悉，該睡袋像一個圓筒狀支架，從腰部開始套住太空人的身體，睡袋中還具有外形如同吸塵機的裝置，可以產生吸力來防止體液集中在大腦，繼而減低對眼球造成持續的壓力。

值得注意的是，超過一半NASA太空人在前往國際太空站超過六個月後，開始出現視力問題，有部分太空人可能會患有遠視、閱讀困難，工作的時候甚至需要其他員工的幫助才能進行實驗。

據研究人員估計，由於在太空微重力的環境下，導致超過半加侖（約1.89公升）的體液不斷聚集在腦部，因此太空人的眼球後部逐漸變平，出現視神經腫脹和視力受損等問題。

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來自美國德克薩斯大學西南醫學中心的內科醫學教授，以及是該產品的主要研究者之一的Benjamin Levine亦表示，以上症狀可能是過去十年來，在各種太空任務中發現到最關鍵的醫學問題之一。雖然該研究團隊早前已找來十多名志願者參與測試，不過目前還需要針對如每天使用長時間、何時開始使用才最合適等問題尋找答案，才可投入使用。

責任編輯：何子澄

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