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【中概股風暴】拆解微博來港上市　股價下跌但市值無跌

20:08 2021/12/13

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【中概股風暴】拆解微博來港上市　股價下跌但市值無跌

中概股風暴持續，微博（WB）美股最新處31.65美元水平，較上市前12月7日股價33.48美元，累跌5.5%，不過，同期微博市值並無收縮，走勢亦較其他中概股穩，回港上市成中概股出路，但另一方面，公司無大影響，不過投資者手上的股價卻損手下跌。

微博美股股價下跌，而市值並無收縮，主要原因是回港上市時，順手發行了550萬股新股。微博在港12月8日上市，上市前美股股價約33.48美元，以發行股數2.29億股計，市值約597億港元。

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到微博上周五跌至31.65美元，但發行股數增加了550萬股，以及870萬股因根據股權激勵或未來發行等的股份，令發行股數增加到2.43億股，市值約599.8億港元。

不過，發行新股對股價的技術影響已完成，股價其後的走勢，便是市場對微博前景的看法。其他中概股來港時，若趁機發行新股，股價預期亦會因而受壓。

【大行報告】高盛首予微博港股目標股347元　料第四季收入增長19%跑贏大市

【新股IPO】微博9898首掛收市跌7.2%　每手帳面虧392元

記者：譚志偉

港股 美股 中國概念股 微博－SW（09898） 微博（美：WB）

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