【美股焦點】大摩料明年標指跌至4400點　美股下跌機會達60％

摩根士丹利（大摩）預計美股在明年下跌的百分比為60%。大摩認為標準普爾500指數攀升至5,000點百分比僅為10%，低於之前預計的20%，將有機會出現更大幅度的修正百分比至30%。在未來12個月，指數有機會窄幅調整。

大摩又指出，現時美股因流動性減少而受壓，增長亦有所放緩。就歷史而言，目前美股變得更貴，但今次放水與過去不同，如果聯儲局加快「收水」計劃，有機會在第一季度末前，拉下整體市場。

大摩策略師Michael Wilson等表示，對美股在未來數月的趨勢更有信心，預計標普500指數將跌至4400點。

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責任編輯：黃苑筠