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【ET開市直擊】港股乏力上衝 電力股繼續強勢（附time code）

股市 07:10 2021/12/14

分享：

港股昨日高開後倒跌，恒指再度失守二萬四、得而復失，港股年底前仍可望反彈？碳中和、ESG成來年投資大趨勢，受上周中經會消息帶動，電力股再逆市強勢，電力股前景如何？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）於今早9時於《ET開市直擊》為你分析。

Time code
00：00 - 市場焦點速覽　
01：12 - 美股外圍速覽
03：12 - 大摩料美股將調整　美股前景點睇？注意兩大因素
07：11 - 港股上日市況速覽＋北水盤路
08：05 - 港股今年已見底？睇實恒指能否守住這個位
10：53 - 個股分析：騰訊 （00700） 上市以來首度派研派中期息有何啟示？4大點要留意
15：08 - 騰訊 （00700） 研派中期息未能沖喜？
16：13 - 內房分析：內房世茂系股債雙跌　對內房有何啟示？
19：34 - 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇　受惠股點揀？ 新能源股vs傳統電力股？
22：01 - 明年第一季留意基建股　談中交建 （01800）
24：05 - 商湯 （00020） 上市觸礁　其他新股又如何？ →【按此速睇】
26：23 - 新股可等股價穩定價格期過後才考慮入市
26：51 - 新股可考慮固生堂 （02273）
27：33 - 港股開市前市況速報
27：52 - ET個股推介 - 華潤啤酒 （00291）
28：57 - 恒指早段市況速覽
29：14 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元買入要沽貨離場？未有貨甚麼價位可買入？
30：52 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） vs 金風科技 （02208）
31：49 - 觀眾問股：現代牙科 （03690） 6.26元買入甚麼價位沽？
33：17 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 甚麼價位可入？目標價定多少？
35：54 - 觀眾問股：領展 （00823） 股息低股價弱 要換其他資產嗎？
36：59 - 本地地產股可換新鴻基 （00016） 　亦可留意新基建股、疫苗股
38：00 - 觀眾問股：舜宇光學 （02382） 240元買入如何部署？
38：49 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 派股息股價會跌？
40：17 - 觀眾問股：A股明年跑贏港股？南方明晟A50 （03003） vs 華夏A50 （02839）
44：07 - 觀眾問股：中金公司 （03908） 逆市升可買入？關鍵位在哪？
45：28 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 逆市升是吸納或加注好時機？
49：00 - 觀眾問股：F山證鐵礦石 （03047） 可趁通脹買入？
48：58 - 觀眾問股：道指明年會否失30000點？美股走勢點睇？
50：48 - 恒指早段市況速覽
52：11 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3131225/

*重溫上日《ET開市直擊》譚智樂分析港股形勢及投資部署【按此附Time code】

欄名 : ET開市直擊

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