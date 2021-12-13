【Good Food,Good Mood@iM網欄】蛻變中的經典 Amber 2.0

要數香港最難訂的印度餐廳，非Rosewood酒店的CHAAT莫屬；由開業至今，一位難求，令人心思思想一探究竟。疫情最嚴峻的時候，香港所有食肆被迫在傍晚六時關門，不少人氣餐廳紛紛推出外賣餐單，CHAAT亦不例外，我當時趁機點了幾個餸，吃完覺得還可以，但不至於驚為天人。一間餐廳的好壞，又怎能用外賣定奪呢？我死心不息，終於在本月透過熟人成功訂座，試了幾道招牌菜，驚覺堂食實在比外賣好太多了，不愧為預約困難店中的印度菜代表！

一坐下，態度親切的女侍應隨即為我們送上餐牌及一份印度脆餅，薄脆口感加上印式香料及甜中帶辣的chutney，讓人忍不住一口一口地吃下去。

前菜點了打卡必備的招牌菜Jackfruit Samosa及Raj Kachori。Jackfruit Samosa像可愛的雪糕筒，薄而酥脆的外皮跟厚實的傳統Samosa皮不同，反而有點像粵式春卷皮；餡料的味道及口感似肉，原來竟是以大樹菠蘿製成的素食肉絲，用印度香料調味後變得辛辣，頂部的乳酪忌廉恰當地中和了辣度，使味道變得溫和而不失惹味，好吃得很。Raj kachori被譽為脆餅之王，因為「raj」代表皇室，而「kachori」指的是炸香的空心圓形脆餅，中間塞滿了以肉碎、脆扁豆、脆幼麵和薯仔組成的餡料，如果說剛才的Jackfruit Samosa是暖前菜的代表，這款Raj kachori便是清新冷盤的「王」，艷麗的石榴籽不但增添了色彩，其甜味亦使菜式味道更具層次，有畫龍點睛之效。

主菜選了Lobster Tikka，原隻加拿大龍蝦斤両十足，廚師把龍蝦起肉後用Kashmiri紅辣椒、丁香、肉桂及喜馬拉雅豆蔻醃製，放入窰爐焗熟後放回殼上，肉厚彈牙，龍蝦迷必點。

吃印度菜豈能不吃咖喱？我們點了侍應小姐推薦的Old Delhi Butter Chicken，她解釋這道雞肉菜式是以最正宗的印度街頭做法烹調，廚師先把雞肉放進窰爐烤香，然後再將雞肉與牛油及其他材料慢煮6小時，最後加入蜜糖和辣椒粉，讓雞肉保持嫩滑之餘亦透出淡淡煙燻香味，汁醬的質感濃稠，我們便再點了一份牛骨髓油酥餅蘸汁吃，吃得一滴不剩。

本來已經飽到不行，但一想起下次唔知幾時才有機會再嚟，便盡地一煲，食埋甜品！在等待甜品期間，侍應小姐為我們送上印度奶茶，幼滑的奶茶散發濃郁的茶香，對我老公來說偏甜，卻成為了我的飯後恩物。甜品是Fig Kulfi，亦是即用全脂牛奶製成的印度傳統雪糕，當中加入了開心果、玫瑰水和藏紅花，擁豐富的異國色彩，而無花果有幫解膩，整體甚好，唯獨墊底的faloda麵條對我個人而言有點奇怪，但親愛的老公卻表示不錯，滿足地總結了晚餐。

更多Good Food,Good Mood@Carmen的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！